Лишь 7% территории Казахстана покрыто снегом

Согласно синоптическому прогнозу, 13-19 апреля на большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, передает Kazpravda.kz
Осадки прогнозируются в виде дождя на северо-западе, севере, востоке.
В центре Казахстана ночью возможен переход дождя в снег: 14-15 апреля в области Ұлытау, в Актюбинской, Северо-Казахстанской областях, 14-16 апреля - в Карагандинской области, 14, 17 апреля - в Костанайской области, 15-16 апреля - в Акмолинской, Павлодарской областях, 16-19 апреля - в Восточно-Казахстанской области.
«Сильный дождь прогнозируется 13-14, 16 апреля в Туркестанской области, 14-16 апреля - в Алматинской, Жамбылской областях, 16 апреля - в области Жетісу», - сказала пресс-секретарь РГП «Казгидромет» Алина Исмагулова на брифинге в СЦК.
Прекращение осадков ожидается с 17 апреля на западе, северо-западе, юге страны, с 19 апреля - на севере республики.
«Постепенное повышение температуры воздуха на западе страны ночью до 18 тепла, днем до 30 тепла, на северо-западе, севере страны ночью до 12 тепла, днем – до 25 тепла, в центре, на востоке республики ночью до 10 тепла, днем - до 23 тепла, на юге ночью до 17 тепла, днем - до 30 тепла, на юго-востоке страны ночью 12 тепла, днем постепенное повышение до 25 тепла», - сказала она.