Лишь 7% территории Казахстана покрыто снегом

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Осадки прогнозируются в виде дождя на северо-западе, севере, востоке.

В центре Казахстана ночью возможен переход дождя в снег: 14-15 апреля в области Ұлытау, в Актюбинской, Северо-Казахстанской областях, 14-16 апреля - в Карагандинской области, 14, 17 апреля - в Костанайской области, 15-16 апреля - в Акмолинской, Павлодарской областях, 16-19 апреля - в Восточно-Казахстанской области.

«Сильный дождь прогнозируется 13-14, 16 апреля в Туркестанской области, 14-16 апреля - в Алматинской, Жамбылской областях, 16 апреля - в области Жетісу», - сказала пресс-секретарь РГП «Казгидромет» Алина Исмагулова на брифинге в СЦК.

Прекращение осадков ожидается с 17 апреля на западе, северо-западе, юге страны, с 19 апреля - на севере республики.