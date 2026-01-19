Стоит отметить, с начала года полицейскими уже пресечено 52 аналогичных факта

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Лишенного прав водителя задержали в наркотическом опьянении в Павлодаре, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Основные причины высокой аварийности на дорогах – это не только несоблюдение ПДД, но и управление автомобилем в состоянии опьянения.

— К примеру, в Павлодаре полицейскими по улице Естая остановлена автомашина Hyundai Accent. При проверке документов сотрудники полиции заподозрили, что водитель находится в состоянии наркотического опьянения. Их подозрения подтвердили результаты медицинского освидетельствования. При проверке по базе данных установлено, что мужчина лишен водительского удостоверения на семь лет, в июле 2023 года. В отношении правонарушителя проводится проверка, автомашина водворена на специальную стоянку, – сообщили в ДП Павлодарской области.

Стоит отметить, с начала года полицейскими уже пресечено 52 аналогичных факта. Каждый должен задуматься и остановить своих близких, родных, знакомых, не дать управлять в опьянении транспортным средством. А также сообщить о нетрезвом водителе в полицию. Информацию о лицах, которые управляют автомобилем в нетрезвом состоянии, можно сообщить в полицию по телефону “102”.