Лиз Трасс стала новым Премьер-министром Великобритании

Новым Премьер-министром Великобритании и лидером Консервативной партии стала Лиз Трасс, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Euronews.

За кандидатуру 47-летней Трасс отдали голоса 81 326 членов Консервативной партии. Ее оппонент, 42-летний экс-министр финансов Риши Сунак, набрал 60 399 голосов.

В качестве лидера правящей партии Трасс уже 6 сентября сменит Бориса Джонсона на посту Премьер-министра и назначит новый состав Правительства.

Во время предвыборной кампании Лиз Трасс пообещала увеличить расходы на оборону и уменьшить налоги, а уже на первой неделе работы на посту Премьера – представить план по борьбе с ростом цен на электричество.

Борис Джонсон объявил о своей отставке 7 июля, но исполнял обязанности главы Правительства до выборов. Объявляя в июле об отставке, Джонсон отметил, что это было желание парламентской фракции Консервативной партии, и ему лично не хотелось бы уходить «с лучшей работы в мире». Джонсон заявил, что гордится тем, чего удалось добиться его Правительству, и поблагодарил британцев за оказанное доверие.