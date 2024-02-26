На территории карагандинского завода локализовали пожар

Происшествия
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

В 06.32 часов в городе Караганда в районе им. А. Бокейханова, на территории ТОО «Карагандинский машиностроительный завод им.Пархоменко» произошло загорание деревянной обрешетки кровли цеха. 

Пожар тушат 58 спасателей, привлечено 16 единиц техники ДЧС.

В 07.52 силами огнеборцев пожар локализован на предварительной площади 400 кв.м. 

Позже, в 08.22 часов, огонь был потушен.

#МЧС #пожар #карагандинский завод

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