На территории карагандинского завода локализовали пожар

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

В 06.32 часов в городе Караганда в районе им. А. Бокейханова, на территории ТОО «Карагандинский машиностроительный завод им.Пархоменко» произошло загорание деревянной обрешетки кровли цеха.

Пожар тушат 58 спасателей, привлечено 16 единиц техники ДЧС.

В 07.52 силами огнеборцев пожар локализован на предварительной площади 400 кв.м.

Позже, в 08.22 часов, огонь был потушен.