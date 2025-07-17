В спортивной ходьбе на 20 км у мужчин сильнейшим стал Жарылкасын Егизбай (Шымкент), а в беге на 200 м у женщин не было равных Александре Залюбовской (Павлодарская область). В беге с барьерами на 100 м победила Юлия Башманова (Восточно-Казахстанская область). В тройном прыжке у мужчин победил Евгений Киселев (Северо-Казахстан­ская область), а в беге с барьерами на 110 м – Евгений Прокудин (Карагандинская область). Карагандинец Виталий Земс был лучшим в беге на 200 м и в беге с барьерами на 400 м. В прыжках в высоту сильнейшим признан Анатолий Люцко (Шымкент), в прыжках в длину – Анастасия Рыпакова (ВКО), в прыжках с шестом – Анна Черкашина (Алматы). Бег с барьерами на 3 000 м у женщин выиграла Акбилек Куралбай (Шымкент), а у мужчин – Кайсар Илияс (Алматинская область). В забеге на 5 000 м победили Дана Айдосова (Алматы) и Айбол Омар (Жетысуская область), в забеге с барьерами на 400 м – Аделина Земс (Карагандинская область). В эстафетах 4 х 400 м сильнейшими у мужчин и женщин стали представители Павло­дарской области.