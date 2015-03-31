Лучших женщин-военнослужащих выберут в Казахстане

Общество
1 апреля на сайте Министерства обороны РК стартует открытое голосование на конкурсе "Батыр арулар" за лучших представительниц военной профессии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на оборонное ведомство. 

В организационный комитет поступило более 200 заявок с различных подразделений. После первичного отбора сформирован пул номинантов, которые примут участие во втором этапе – голосовании, которое продлится до 10 мая 2015 года и завершится в 00.00 по времени Астаны. 

"Конкурс "Батыр арулар", проводимый по инициативе Министерства обороны Республики Казахстан, организован в целях популяризации военной службы женщин. В конкурсе принимают участие жительницы со всего Казахстана, работающие в сфере Вооруженных сил РК, военнослужащие в отставке", – отметили в пресс-службе. 

Отмечается, что в целях создания максимально объективного голосования каждый посетитель сайта может отдать всего один голос с IP-адреса. Конкурс будет проходить в оn-line режиме, под  анкетой каждой участницы будут установлены счетчики. Победитель конкурса определяется по максимальному количеству набранных голосов. 

По итогам открытого голосования определятся 12 лучших представительниц военных профессий Вооруженных сил РК. Победители конкурса, помимо народного признания, получат возможность принять участие в профессиональной фотосессии с дальнейшей публикацией фотографий в специализированном календаре на 2016 год "Батыр арулар".

