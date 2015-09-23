Луна в багровых тонах Статьи 840 Елена БРУСИЛОВСКАЯ

Как сообщил руководитель лаборатории физики Луны и планет Астрофизического института им. В. Фесенкова, доктор физико-математических наук, профессор Виктор Тейфель, к сожалению, у нас этого лунного затмения видно не будет, потому что по местному времени оно начнется с 7 утра и продлится до 11 часов дня, но его смогут увидеть жители Америки, Европы, некоторых регионов России, Западной Азии и восточной части Океании.



"Это затмение интересно тем, что Луна полностью и довольно глубоко погружается в земную тень, и она действительно в это время будет необычно окрашена, приобретя темно-красный или кирпично-красный оттенок. Это зависит от состояния земной атмосферы, которая представляет собой в данном случае гигантскую линзу. Проходя через нее, интенсивно рассеиваются синие и голубые лучи солнечного спектра, пропуская лишь красные, поэтому Луна и приобретает кроваво-красный цвет. Это аналогично тому, что порой на закате или на восходе мы видим красное Солнце", – поясняет Виктор Германович.



Что же касается самого названия "кровавая Луна", то оно дано американцами, которые "вообще любят давать названия полнолуниям, приходящимся на разные сезоны, – "луна урожая", "луна охотников" и так далее.



Надо отметить и то, что нынешнее полнолуние совпадает с суперлунием, когда Луна подходит к Земле на ближайшее расстояние, в результате чего для земного наблюдателя она выглядит больше по сравнению с обычным размером нашего ночного светила. Хотя, по словам Виктора Тейфеля, без какого-либо измерительного прибора увидеть, что сегодня, допустим, Луна крупнее, чем неделей раньше, достаточно сложно, потому что различия в угловых размерах "близкой" и "далекой" Луны составляют всего порядка 10%.



Он также обращает внимание на то, что нынешнее полнолуние происходит практически сразу после осеннего равноденствия, которое начинается 23 сентября.



"Здесь возникает еще один эффект – одновременность захода Солнца и восхода Луны над горизонтом, – говорит Виктор Германович. – Это происходит потому, что в дни осеннего равноденствия Солнце и Луна находятся почти точно на небесном экваторе, при этом они расположены в двух противоположных точках. И получается, когда Солнце заходит, тут же восходит полная кроваво-красная Луна".



Хотелось бы также добавить, что некоторые придают чуть ли не мистическое значение появлению на небе "кровавой Луны", между тем это обычное явление, которое иногда случается на небосклоне, и ничего сверхъестественного в этом нет.