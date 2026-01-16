Мачадо передала Трампу медаль своей Нобелевской премии мира

Айман Аманжолова
корреспондент

Согласно заявлению Норвежского Нобелевского комитета, премию нельзя отзывать или передавать другим

Heiko Junge/NTB Scanpix via AP

Лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо вручила свою медаль Нобелевской премии мира президенту США Дональду Трампу во время приема в Белом доме. Об этом сообщил El Nacional, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РБК

«Я говорила президенту Трампу, что 200 лет назад генерал Лафайет передал Симону Боливару медаль с изображением президента Джорджа Вашингтона. С тех пор Симон Боливар никогда с ней не расставался. 200 лет спустя народ Боливара вручает президенту США, наследнику Вашингтона, медаль Нобелевской премии как признание его приверженности нашей свободе», — сказала Мачадо прессе на брифинге.

Мачадо отметила, что Трамп, по ее мнению, полностью «привержен свободе политических заключенных Венесуэлы и всех венесуэльцев», а также осознает потенциал республики как сильного союзника США.

Согласно заявлению Норвежского Нобелевского комитета, премию нельзя отзывать или передавать другим.

В начале января Мачадо заявила о готовности передать Трампу Нобелевскую премию мира, присужденную ей в октябре 2025 года за усилия по продвижению демократии в Венесуэле. Политик отметила, что награда принадлежит народу страны и выразила готовность сотрудничать с США в сфере безопасности, энергетики и защиты инвестиций.

В ночь на 3 января военные США захватили лидера республики Николаса Мадуро и его супругу в Венесуэле и перевезли в Нью-Йорк для суда по обвинению в наркотерроризме. Исполняющей обязанности главы республики признали вице-президента Делси Родригес. Трамп критически высказался о способностях Мачадо к руководству, называя ее «просто милой» и без задатков лидера.

