Департамент Комитета по регулированию естественных монополий по Мангистауской области провёл внеплановую проверку в отношении ТОО "МАЭК-Казатомпром" на соблюдение законодательства о естественных монополиях, сообщает Kazpravda.kz.

"По результатам внеплановой проверки установлено, что ТОО "МАЭК-Казатомпром" в нарушение подпункта 3) пункта 2 статьи 26 Закона "О естественных монополиях", включало потребителям в плату за тариф на услуги горячего водоснабжения расходы, не соответствующие требованиям законодательства Республики Казахстан", - проинформировали в Комитете по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

Таким образом, ТОО "МАЭК-Казатомпром" привлечено к административной ответственности по части 4 статьи 164 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях" с выплатой штрафа в размере 2 450 000 тенге.

Также, департаментом будет вынесено предписание в адрес ТОО "МАЭК-Казатомпром" об устранении нарушения законодательства Республики Казахстан о естественных монополиях с требованием произвести перерасчет потребителям, а значит вернуть неправомерно начисленную сумму, добавили в пресс-службе.