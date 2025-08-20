В ходе рабочей поездки в Алматы депутат Мажилиса от партии «Respublica» Айтуар Кошмамбетов встретился с владельцами магазинов шаговой доступности для обсуждения актуальных проблем малых предпринимателей, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Мажилиса РК

На сегодня в Алматы насчитывается более 3,5 тыс. малых торговых точек. Их владельцы жалуются на растущую нагрузку и меняющиеся правила. Предприниматели выделяют две ключевые проблемы. Первая – розничный налог в размере 4%. Владельцы небольших магазинов настаивают на его снижении до 2%, чтобы сохранить минимальную рентабельность. Также их беспокоят вопросы оцифровки и мобильных переводов. Введение новых правил по контролю переводов вызывает серьёзные опасения. Банковские комиссии достигают 5% и «съедают» прибыль. Повышение налоговой нагрузки и новые требования неизбежно повлекут повышение цен, а цены в таких торговых точках напрямую влияют на покупательскую способность горожан.

Сейчас одиночные магазины работают по устаревшей схеме: ежедневно нужно проводить до тридцати первичных документов, акты сверок и безналичные оплаты. Нет инструментов, чтобы легально и просто вести бизнес. Эксперты считают, что для выхода рынка из тени необходима систематизация: автоматизация бизнеса, создание единого централизованного закупа, бухгалтерский аутсорсинг и кадровый аудит.

Айтуар Кошмамбетов подчеркнул, что именно такие вопросы должны обсуждаться. По его словам, малый бизнес должен работать по понятным и справедливым правилам, а не выживать в условиях постоянного давления.

«Если не решить проблему розничного налога и цифровизации в диалоге с предпринимателями, мы рискуем потерять целый сегмент рынка. А ведь это рабочие места, налоги, доступность товаров для людей. «Магазины у дома» должны иметь будущее», – заявил мажилисмен.

В рамках поездки депутат также провёл встречи с представителями IТ-компаний, общественного совета города Алматы, принял участие в мероприятии Центральноазиатской ассоциации франчайзинга, провёл личный прием граждан. На встречах обсуждались вопросы налоговой нагрузки, поддержки предпринимательства, создания равных условий для всех участников рынка.