Макгрегор сделал заявление о возвращении в октагон

Фото: sports.kz

Бывший ирландский чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор разместил новый пост у себя в социальных сетях, высказавшись по поводу возвращения в октагон, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.

«После возвращения собираюсь пробить кого-нибудь насквозь. Верьте этому. Мне не важно, кто это будет. А теперь все в очередь!» - написал Макгрегор.

По словам Конора, в феврале он пройдёт два теста USADA, после чего будет готов принять участие в новом бое, пишет Championat.com.

Издание напоминает, что в середине декабря прошлого года стало известно, что Макгрегор выбыл из обновлённого рейтинга UFC. До этого в промоушене Даны Уайта ирландский боец занимал 14-е место в весе до 155 фунтов. С Макгрегором такое случалось и прежде. Впервые он не попал в рейтинг после своего второго выступления в лиге в августе 2013 года.

В общей сложности на счету Макгрегора 28 поединков, в которых он добыл 22 победы и потерпел 6 поражений. Последний бой он проводил в январе 2021 года. Тогда он проиграл Дастину Порье.

В сентябре сообщалось, что Конор Макгрегор получил вызов от Дамира Исмагулова.