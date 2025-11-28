Помогали фронту, поднимали целину

Одним из таких малых городов является Макинск – административный центр Буландынского района Акмолинской области. Он расположен в 200 км от столицы и соединен с ней автобаном. Чем ближе подъезжаешь к городу, тем чаще степной простор разбавляется лесными колками, что делает местный ландшафт все более живописным. Правда, Макинск и в целом Буландынский район не входят в Боровскую курорт­ную зону, хотя и примыкают к ней. Впрочем, в части истории они обладают весьма богатым и интересным наследием.

В нынешнем году городу Макинску исполнилось 80 лет, а Буландынскому району – 90. Указом Президиума Верховного Совета Казахской ССР от 18 мая 1945 года рабочий поселок Макинка был преобразован в город районного подчинения с присвоением ему названия Макинск. Его появление на карте связано со строительством железнодорожной станции.

Как свидетельствуют источники, в феврале 1927 года бюро Акмолинского губкома партии поручило плановой комиссии разработать вопрос о строительстве железнодорожной станции на перегоне от Щучинска до Алексеевки в 14 км от волостного села Макинского. В ноябре 1929 года через построенную станцию, получившую название Макинка, в Акмолинск пришел первый поезд, и вскоре открылось регулярное движение пассажирских поездов.

В здании построенного вокзала одна половина была отдана под кассу и зал для пассажиров, в другой разместили начальную школу. Работникам железной дороги нужно было жилье, поэтому началось строительство многоквар­тирных деревянных бараков для ее работников. Как рассказал житель города, краевед Толеубек Жусупбеков, в то время в поселке было всего три улицы – Садовая, Некрасова и Лесная. В 30-е годы минувшего века в тогдашнем еще поселке Макинка проживали немногим более 4 тыс. человек.

В Великую Отечественную войну, в 1942 году, в Макинку из города Мичуринска был эвакуирован завод поршневых колец имени Ленина. Фронту как воздух нужна была продукция завода, поэтому станки были запущены сразу после прибытия, под отрытым небом. За годы войны на фронт и на нужды народного хозяйства завод поставил свыше 50 млн штук поршневых колец. О масштабах производства можно судить и по следующей цифре: на заводе трудились 4,5 тыс. человек. Для их проживания были построены жилье, социальные объекты, которые стали частью развивающейся инфраструктуры города. За организацию завода и героический труд в 1943 году Макинка получила переходящее Красное знамя, а большая группа инженерно-технических работников и трудящихся была награждена орденами и медалями СССР.

По информации, предоставленной директором музея Лейлой Бабан, на нужды фронта работали и местные организации – Промкомбинат и артель «Красный деревообделочник». Они выполняли заказы на изготовление оборудования для военных аэродромов, патронных ящиков, военных повозок. Кроме того, жителями Макинки было собрано и направлено на фронт большое количество теплых вещей и посылок с продуктами. За годы войны изменился и сам поселок, выросло его население. Вместе с заводчанами сюда прибыло большое количество эвакуи­рованных и депортированных людей разных национальностей. Поэтому Макинка превратилась в крупный рабочий поселок. Заводчане осваивали близлежащие к производству улицы, появился жилой район с каменным зданием больницы, Домом стахановцев, школой ФЗУ. В 1944 году в залинейной части поселка открылась начальная школа № 1.

Призванные из Макинска и сел Буландынского района пятеро земляков стали Героями Советского Сою­за. Вот их имена: Иван Федорович Омигов, Никита Федорович Карацупа, Николай Дмитриевич Сергиенко, Михаил Васильевич Ясинский, Иван Куприянович Скуридин.­

С освоением целинных и залежных земель в городе начались большие изменения. 11 марта 1954 года в район прибыла первая группа целинников из Москвы. Всего этот населенный пункт принял около тысячи первоцелинников, а вместе с ними и геологов.

С 1959 по 1965 год силами завода введено в эксплуатацию 5 тыс. кв. м жилья, построен Дом культуры, медицинский пункт, детский сад на 150 мест, реконструирован пионерский лагерь на 160 мест. В Доме культуры была хорошо организована самодеятельность. В частности, работали два оркестра русских народных инструментов, духовой оркестр, ВИА, хоровой, хореографический,­ драматический, гимнастический и другие кружки. Участники художественной самодеятельности завода неоднократно защищали честь района на областных, респуб­ликанских конкурсах и смотрах.

Хороших результатов добивались и спортсмены завода. На весь Северный Казахстан славились футбольная команда «Торпедо», городошники, стрелки, лыжники, хоккеисты, легкоатлеты, теннисисты и штангисты. За годы существования предприя­тия значительно вырос заводской жилой поселок, на его площади в 25,2 тыс. кв. м проживали 2 243 человека. В 1987 году сданы в эксплуа­тацию общежитие на 300 мест, детский комбинат на 280 мест, проведена реконструкция корпуса детского сада на 150 мест, что помогло полностью решить проблему обеспечения работников завода услугами дошкольных учреждений.

82 работника завода отмечены правительственными наградами. В 1992 в коллективе работали 1 714 человек 11 национальностей, 75 специа­листов с высшим и 221 – средним специальным образованием. В 1990-е годы, как и на многих предприятиях страны, экономическое положение завода резко ухудшилось, и он закрылся. В 2017 году на его территории запущен ныне действующий завод теплоизоляции.

Действуют предприятия, есть работа

Экскурсия по современным кварталам города не сулит встреч с очень большими, сверкающими объектами: малый город есть малый город, и столичного лоска искать здесь не стоит. В жилом секторе встречаются старые, отстроенные еще в далеких 50–60-х годах минувшего века одноэтажные дома. В другой части города, который ранее назывался Поселок геологов, глазу предстают аккуратные многоэтажки, утопающие в березах, а рядом начинается прекрасный хвойный лес – идиллия да и только! Как рассказали местные жители, геологическая партия здесь работала десятилетиями, для ее работников и был отстроен этот комфортабельный по тем временам городок.

Кстати, в пору дефицита снабжение геологов было московским, поэтому ассортимент магазинов микрорайона выгодно отличался. Геологической партии давно уже нет, а дома продолжают служить городу: в нем проживают местные жители.

Кроме этого, есть микрорайон, называемый Карьерным, а также Заводской, отстроенный силами бывшего завода поршневых колец. Наконец, в последние годы появились новые многоэтажки. В декабре этого года новоселье справят семьи, которые получат ключи от квартир в двух строя­щихся пятиэтажных домах. В один из них заселятся люди из аварийного жилого сектора, а также семьи из категории социально уязвимых. В каждом из новых домов по 60 квартир. Недалек ввод в эксплуатацию первого в истории Макинска коммерческого многоэтажного дома. В нем 50 квартир, и они будут выставлены в свободную продажу.

Нынешний год ознаменовался большой радостью для жильцов десяти двухэтажных домов еще советской постройки, которые долгое время были отключены от инженерных сетей, поэтому лишены центрального водо- и теплоснабжения, канализации. Жильцы, а это преимущественно пенсионеры, в зимние месяцы вынуждены были таскать ведрами в квартиры дрова, уголь, чтобы растопить печь, затем выгребать золу… Этим летом блага цивилизации все-таки пришли в 160 квартир. В одной из них проживает ветеран Елизавета Давыдовна Мариенко, работавшая на заводе.

– Я вселилась сюда 26 лет назад. С тех пор топила печь зимой, с годами делать это было все труднее, ведь дети давно выросли и разъехались. И вот нынче дали централизованное тепло, чему я не нарадуюсь. Благодарю за это районные, городские власти, – говорит женщина.

Ей вторит и соседка – Тамара Эмануиловна Лузина, проживаю­щая в соседнем доме.

В настоящее время население Макинска насчитывает 18 360 человек. По словам акима города Марата Кеженева, эта цифра постоянно растет, и угасание ему точно не грозит. Наоборот, улучшается инфраструктура, развиваются сектор МСБ, социальная сфера.

…Вместе с акимом проехались по улицам Макинска. Градоначальник, а он на посту более восьми лет, убежден в том, что город находится на подъеме. Для убедительности показал появившиеся здесь новые объекты, в том числе досуговые, предназначенные для молодежи. К слову, этим летом состоялось долгожданное открытие крытого плавательного бассейна. Он простоял законсервированным три десятка лет, и нынче к радости детей и взрослых его реанимировали. В сфере ЖКХ проделана значительная работа – обновлены отопительные котлы, освещены дополнительно 16 улиц, высажено 4 тыс. саженцев, окрашены фасады 16 городских домов, проведен ремонт здания железнодорожного вокзала, и этот ряд можно продолжать.

Не без гордости аким города показал большую скульптурную композицию, состоящую из семейства лосей – самца, самки и их детеныша. Без сомнения, она украсила город. К слову, лоси выбраны вовсе не случайно. Дело в том, что она дали название Буландынскому району, центром которого является Макинск, ведь бұлан на русском – лось. Эти могучие великаны водятся в окрестных лесах.

Как известно, главный фактор для закрепления людей на мес­те – это стабильная и хорошо оплачиваемая работа, и она здесь есть. Так сложилось, что в малом городе Макинске есть целый ряд крупных фабрик и заводов, которые дают населению работу. На самой крупной в Центральной Азии Макинской птицефабрике, производящей куриное мясо и яйца, трудоустрое­ны порядка 2 тыс. человек. Кроме этого, в городе действуют заводы по производству теплоизоляции, строительных материалов, газобаллонного оборудования, подсолнечного масла, литейно-механический; есть два крупных элеватора. И это не считая предприятий малого и среднего бизнеса, которые также создают рабочие места.

– В общем, в городе есть куда пойти работать, – говорит аким Марат Кеженев. – Поэтому мы порой не можем найти незанятых лиц для общественных работ. Год от года развивается бизнес, имеется много торговых мест, кафе. Население представлено разными этносами, живем дружно.

В центральной части Макинска взору предстает большое изображение легендарного Балуана Шолака. Как гласит история, он родился в урочище Тасты Озек в 1864 году в большой семье. При рождении его нарекли именем Нурмагамбет. С детства Нурмагамбет отличался недюжинной силой, повзрослев, стал настоящим батыром, борцом за справедливость.

Прозвище Балуан Шолак Нурмагамбет получил за свои победы на борцовском ковре. Обладал он и еще одним талантом – играл на домбре, сочинял и мастерски исполнял песни. Его имя носит село в Буландынском районе, спорткомп­лекс в Алматы, улица в Макинске. К 141-й годовщине батыра на его родовом кладбище в Тастыозеке, что в 5 км от поселка Красный Кордон, был установлен мемориальный комплекс, посвященный Балуану Шолаку.

Таким предстал Макинск глазам автора этих срок. Местные жители любят свой город. И мечтают о том, чтобы он стал еще краше, а жить в нем было удобно и радостно. Их надежды не так быстро, но сбываются.