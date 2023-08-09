Мальчик застрял в заборе в ЗКО

В поселке Юбилейный 6-летний ребёнок застрял в металлическом заборе. Выбраться из "ловушки" ему помогли спасатели, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Фото: Kazpravda.kz

Вчера на пульт ДЧС ЗКО после 17.00 поступило сообщение о том, что в поселке Юбилейный Теректинского района ребёнок 2017 года рождения застрял в металлическом заборе.



Прибывшие на место происшествия сотрудники оперативно-спасательного отряда увидели, что ребёнок не может выбраться из узкого труднодоступного пространства.

Как отмечают в МЧС, спасатели проявили не только профессионализм, но и отеческую заботу.



«Успокаивая мальчика, спасатели с применением специальных инструментов деблокировали ребёнка и передали родителям, призывая беречь детей и обучать правилам поведения в целях безопасности», – отметили в ведомстве.

Ранее шымкентские спасатели помогли мальчику, рука которого застряла в мясорубке.