Мальчика сбили насмерть на пешеходном переходе в Костанае

Сегодня, 11 мая, в Костанае произошло ДТП, унесшее жизнь ребенка, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на областной департамент полиции.

"Около 15.00 по улице Чернышевского 49-летний водитель, управляя краном-манипулятором, совершил наезд на 12-летнего подростка, который переходил дорогу на регулируемом пешеходном переходе. От полученных травм ребенок скончался на месте", - проинформировали в ДП региона.

Начато досудебное расследование, предусмотренное статьей 345 УК РК ч 3 "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Проводятся необходимые следственные действия, добавили в полиции.