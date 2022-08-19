Мама, не травоядная я!

Члены моей семьи приняли решение отказаться от мяса на один день. Ради того, чтобы посмотреть, смогут ли они перейти на более здоровое питание, а заодно и посодействовать спасению животного мира.

Далее, после эксперимента, планировалось есть мясо только два раза в неделю, а остальное время питаться злаками, бобовыми, грибами и овощами. И в принципе мясо и тушеные к нему овощи – это все, что меня радует на столе. Но день без мяса за компанию с детьми и внучкой я все же решила провести. Расскажу вам, что из этого вышло.

Я не сладкоежка, не люблю фрукты, не тянусь к батонам и булкам. Молоко пью через силу в сезон простуд, кефир принимаю, когда подводит кишечник. Но близкие меня ради эксперимента убедили в том, что пересмотреть позиции можно.

– Мама, американцы и австралийцы едят мяса вдвое больше, чем казахстанцы, – подняв указательный палец к небу, увещевал меня взрослый сын, – но и в этих странах сотни тысяч семей постепенно вводят в рацион более щадящие продукты! Подумай, к тому же еще раз о забитых для утехи твоего желудка животных!

Статистика действительно оказалась такова, что в Австралии, Америке и Люксембурге мяса на душу населения потреб­ляют почти вдвое больше, чем в Казах­стане. А рядовой казахстанец съедает примерно 60 килограммов мяса в год.

– Вот пускай люксембуржцы и лопают траву целыми сутками, если им жалко баранов, которых, кстати, специально на жаркое выращивают! – говорю я сыну.

– А сколько на планете голодающих детей, мама! – подает свой голос невестка, которую я очень люблю.

Причем тут эти дети? Но двое против одного – уже сила, и день без мяса мы с семьей решили все же провести.

Я капитулирую перед детьми, еду на рынок и закупаю овощи, фрукты и крупы в расчете на то, чтобы прокормить четверых взрослых (я, муж, сын, невестка) и двоих детей (моя младшая дочь и старшая внучка) один-единственный день. Надо сказать, что сумма, ушедшая на покупки, вышла внушительная. Фрукты сейчас, в сезон, относительно дешевы. А вот зелень, шпинат и щавель – нет, в Кызылорде их просто не выращивают, так что на рынке они лежат на прилавках импортные, по три с половиной тысячи за килограмм. Хороший рис даже в нашем рисовом краю – до 350 тенге за килограмм. Пришлось прикупить и всегда дорогие сухофрукты для вегетарианского плова, и тофу для жарки на завтрак. И много еще чего.

Итак, начало эксперимента. На завтрак жарю брусками в пивном кляре килограмм тофу. Подаю с овощным салатом – отваренные щавель и шпинат, плюс кедровые орешки, плюс льняное мас­ло. Запиваем все это зеленым чаем, к чаю выкладываю семье стратегический запас грецких орехов и кураги.

Малышня, шестилетняя дочка и пятилетняя внучка, тофу есть отказываются. Им выдаем по пачке йогурта и к чаю – финики. Едят, но без удовольствия.

– Чебуреки вкуснее, – заявляет дочь.

– И беляшики, – поддакивает ей внучка.

В одиннадцать утра все дружно собираются на кухне на второй завтрак. Впервые в жизни моя семья без лишних слов съедает полкило творога, заправленного сметаной, солью, перчиком и зеленым луком, и выпивает литровую банку томатного сока. Малыши просят сосисок, их исключаем из эксперимента и варим для девочек две жирные сардельки.

От их запаха начинает сосать под ложечкой, пока я делаю вегетарианский плов с сухофруктами и тыквой на обед. Есть я его, вегетарианский, могу только с голоду.

К обеду голод и приходит.

Сын, инициатор эксперимента, делает вид, что плов ему нравится. Он ест его, поливая жирным кефиром. Мой муж Леон съедает половину порции и заявляет, что на полдник хочет драники из картофеля. Гору драников со сметаной.

– А рис с урюком пусть индусы едят, – ворчит Леон. – Они там вообще его едят со всем подряд. А мы привыкли с бараниной. В общем, плов хорош тот, который научили нас делать узбеки.

Драников, как оказалось, на полдник хотят все, поэтому через два часа после обеда я чищу три килограмма картошки, жарю драники и делаю к ним пол-лит­ра сметанного соуса с зеленью.

Это было вкусно и сытно, поэтому после полдника я даже не спросила семью, что готовить на ужин. Хотя в голове уже созрел план. Дочке и внучке я сварила суп с фрикадельками из бараньего фарша. Ужинала малышня отдельно.

А фасоль в остром томатном соусе с чесноком и жареной морковью для взрослых членов семьи вышла у меня замечательно. С пикантной фасолью ушли на ура остатки жареного тофу и вегетарианского плова. Перед сном все пили кефир и кисель – кто что хотел.

В половине первого ночи мужская половина нашей семьи была застигнута на кухне за приготовлением спагетти с тушенкой.

– Эксперимент-то закончен, – пояснил муж, вскрывая сразу две банки говяжьего сердца в собственном соку.

– И мы его выдержали, – отметил сын.

Мы с невесткой Лерочкой молча вооружились вилками и съели по большой порции приготовленного. Остатки «ночного дожора» убрали в контейнер и поставили в холодильник. Душа пела, когда организм мой засыпал, подкрепленный нормальной мясной едой.

В общем, не каждому дано не есть мяса без нагрузки на психику. Хотя есть у меня в Кызылорде знакомый пенсионер Ларион Лирин, который мяса не ест уже несколько лет.

– Ради того, чтобы очистить организм и похудеть, я решил выдержать православный пост перед Пасхой, – рассказал Ларион. – Было трудно, но силы воли хватило. Более того, к концу поста я понял, что мне по силам быть вегетарианцем. Не строгим, с употреблением молока и кефира, сливочного масла. С отказом только от мясного И вот уже три года как мяса я не ем. Но я живу один, готовлю только то, что хочется на момент ужина или обеда, и ровно одну порцию. Чтобы после снова приготовить что-то свежее.

Пенсионер рассказывает, кстати, что ему приходится подрабатывать (а он инженер-строитель), чтобы покупать вегетарианские продукты. Ибо быть правильным сытым вегетарианцем нынче дорого.

– Ешь-то не только морковку со свеклой, – говорит Ларион Витальевич. – Покупаешь орехи, хумус, сыры, бобы, грибы. Стараешься разнообразить рацион дорогими крупами. К чаю беру в супермаркетах варенье из разных ягод, мед. Когда ел мясо, на еду расходов было меньше. Ну и еще один минус: тяжело ходить в гости – не все понимают, как взрослый здоровый мужчина может без мясной пищи обходиться. Кстати, за год без мяса в рационе я похудел всего на семь килограммов: если раньше при росте 170 сантиметров весил 97 килограммов, то сейчас – 90. И этот вес у меня держится уже долго.

Хотелось бы отметить и то, что на кухне за один день без мяса я провела четыре с половиной часа. На приготовление горячих бутербродов с сыром и колбасой, борща со свининой и картошки с курочкой, нашей любимой еды, у меня ушло бы не более полутора часов. А в день эксперимента я готовила бесконечно, и моя семья все равно ходила как голодная.

Ну а для тех, кто, как и я, любит мясо, несколько интересных фактов.

Говядина – один из самых важных диетических источников железа. Чтобы получить такое же количество железа, которое содержится в 100 граммах говядины, нужно съесть 600 граммов сырого шпината.

Термины «белое мясо» и «крас­ное мясо» появились в викторианскую эпоху. Говорить «грудь» или «бедро» тогда считалось неприличным.

Курицу во фритюре придумали в Шотландии, когда пытались найти самый эффективный способ использовать калории, содержащиеся в свином сале. Курятину стали просто жарить в большом количестве свиного жира. Сейчас мы используем для фритюра в основном постное масло.

Козлятина составляет 70% потребляемого в мире красного мяса. Козы – самые неприхотливые животные, которых держат буквально по всему миру. Возможно, и в Казахстане будущее животноводства за выращиванием коз мясных пород.

И, кстати, исследователи по всему миру работают над созданием мяса, выращиванием его из стволовых клеток. Это мясо будет химически неотличимо от любого другого и избавит человечество от необходимости убивать животных ради еды.