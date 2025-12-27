Школьники смогут попробовать себя в настоящей производственной среде, познакомиться и даже поработать на современном оборудовании, получить первые профессиональные навыки. И так, быть может, они выберут будущую специальность.

Гостям, прибывшим на открытие образовательного проекта, показали индустриальный корпус колледжа, учебные аудитории и лаборатории. Особый интерес вызвало общение со студентами выпускных курсов, часть которых успешно совмещает учебу с работой.

– Это первый образовательный проект в Степногорске, объединивший школу, колледж и предприятие. Maman Qadam станет важным подспорьем для наших ребят, позволит им попробовать себя в реальных профессиях, понять, какие специалисты сегодня востребованы на производстве. То есть осознанно выбрать свой путь, – отметила директор колледжа Елена Тарасова.