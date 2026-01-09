В статье туристские локации Казахстана описываются как лунные пейзажи Шелкового пути
Авторитетное издание The Washington Post обратило внимание на ландшафты Мангистауской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Kazakh Tourism
Автор материала рассказывает о своем путешествии по региону и привлекает внимание зарубежной аудитории к природной уникальности урочищ Бозжыра, Торыш и впадины Жыгылган.
“Торыш или "Долина Шаров", где сотни сферических камней, от гальки до валунов, разбросаны по ландшафту. Ученые до сих пор не пришли к единому мнению о том, как именно они образовались; я предпочитаю местную теорию о том, что долина была игровой комнатой богов. Жыгылган - многокилометровая впадина, усеянная камнями размером со зданиями. Издалека кажется, будто когда-то на берегу Каспийского моря сидел гигант и раздавил землю под собой”, - отмечает The Washington Post.
В материале обращается внимание на опыт уединенного и аутентичного путешествия. Международный интерес к Мангистауской области как к направлению для приключенческого и познавательного туризма возрастает, и это подтверждает растущий туристский поток.