Фото: washingtonpost.com/travel

Авторитетное издание The Washington Post обратило внимание на ландшафты Мангистауской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Kazakh Tourism

Автор материала рассказывает о своем путешествии по региону и привлекает внимание зарубежной аудитории к природной уникальности урочищ Бозжыра, Торыш и впадины Жыгылган.

“Торыш или "Долина Шаров", где сотни сферических камней, от гальки до валунов, разбросаны по ландшафту. Ученые до сих пор не пришли к единому мнению о том, как именно они образовались; я предпочитаю местную теорию о том, что долина была игровой комнатой богов. Жыгылган - многокилометровая впадина, усеянная камнями размером со зданиями. Издалека кажется, будто когда-то на берегу Каспийского моря сидел гигант и раздавил землю под собой”, - отмечает The Washington Post.

В материале обращается внимание на опыт уединенного и аутентичного путешествия. Международный интерес к Мангистауской области как к направлению для приключенческого и познавательного туризма возрастает, и это подтверждает растущий туристский поток.