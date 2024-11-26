Манго и авокадо хотят вырастить в Туркестанской области

Сельское хозяйство
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Такой проект разрабатывается в области, также планируется высадить голубику, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

Это не первый опыт выращивания экзотических фруктов в регионе. В Туркестанской области с 2023 года действует уникальный тепличный комплекс по выращиванию бананов. В год в области собирают 1 тысячу тонн бананов.

Проект был реализован компанией GenGroupKazakhstan, которая занимается созданием современных теплиц и выращивает разнообразные сельскохозяйственные и тропические культуры. Инвесторами был изучен опыт развития сельского хозяйства Турции. Особое внимание при этом было уделено вопросам устойчивости к климатическим условиям. После тщательного анализа было принято решение о выращивании бананов в Сайрамском районе Туркестанской области.

Первая теплица на площади 5 га была введена в эксплуатацию в июне 2023 года. В конце мая 2024 года собрана первая продукция.

В настоящее время компания планирует строительство нового тепличного комплекса, где будут выращивать помидоры и клубнику. Мощность новой теплицы площадью 6 га - 3 тыс. тонн томатов, 130 тонн клубники. Общая стоимость проекта оценивается в 13,4 млрд тенге, а реализация проектов завершится до конца 2025 года.

Также в настоящее время разрабатывается проект по выращиванию манго, авокадо и ягод голубики на 10 га открытого грунта.

Напомним, что о планах выращивать авокадо и манго сообщалось в октябре 2023 года.

#Туркестанская область #сельское хозяйство

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