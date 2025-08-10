Маргарита Бажаева: «Моя золотая медаль – результат борьбы с самой собой»

Спорт
262

В Сингапуре 2-3 августа состоялся V Чемпионат мира по пляжному самбо, собравший спортсменов из 20 стран мира, передает Kazpravda.kz со ссылкой на sambo.sport

Фото: sambo.sport

Среди обладателей золотых медалей – представительница Казахстана Маргарита Бажаева, одержавшая победу в весовой категории до 50 кг. В интервью сайту ФИАС Маргарита рассказала о сложной подготовке, ключевых моментах финальной схватки и значении этой победы для своей карьеры.

Путь к этому успеху, по словам спортсменки, был непростым. Главные трудности ожидали не на песке, а во время подготовки:

«Подготовка была очень тяжелой, много сложных моментов, которые нужно было преодолеть. Это была борьба с самой собой. Сегодня я рада, что все это принесло результат».

На чемпионате Бажаева провела две схватки, и, как призналась сама спортсменка, финал оказался самым сложным:

«В решающем поединке настрой особенно важен. Соперница была достойная – ранее в полуфинале она обыграла сильную и опытную спортсменку. Схватка длилась дольше, чем мой первый поединок, и потребовала максимальной концентрации».

Маргарита отметила, что впервые полностью сосредоточилась только на себе и советах тренера, избегая отвлекающих факторов:

«Не смотрела на соперницу, на камеры, на зрителей. Только я и тренер, и то, что он говорил».

Победа в Сингапуре позволила спортсменке собрать полный комплект медалей чемпионатов мира по пляжному самбо: в 2023 году в Доминиканской Республике она стала серебряным призёром, в 2024-м в Марокко – бронзовым, и теперь, в 2025-м, выиграла «золото».

Эта награда для Маргариты особенно ценна ещё и потому, что год назад она восстанавливалась после серьёзной травмы колена:

«Был период, когда нужно было заново поверить в себя и начать всё с начала. Эта медаль – результат того, что я смогла это сделать».

Теперь спортсменка нацелена на главный старт сезона – Чемпионат мира по самбо, который пройдёт в ноябре в Кыргызстане.

Соревнования в Сингапуре, по словам Бажаевой, не стали неожиданностью в плане условий: влажный климат и специфика пляжного покрытия были ей уже знакомы по предыдущим турнирам. Прибыв за день до взвешивания, команда успела адаптироваться, а скоротечные трёхминутные схватки в пляжном самбо помогли справиться с непривычной жарой.

#Спорт #самбо #Маргарита Бажаева

Популярное

Все
День строителя
Страна отмечает 180-летие великого Абая
Президент: Идеи Абая и сегодня служат делу формирования нового качества нации
В Семее стартовало строительство Дома дружбы – подарок от Мангистауской
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Маргарита Бажаева: «Моя золотая медаль – результат борьбы с самой собой»
Гвардейцы нашли потерявшихся детей в Восточном Казахстане
Литературный фестиваль «Абай күні» прошел в Актобе
Обнаружено тело еще одного члена экипажа рухнувшего вертолета EC-145
В Жетісу почтили память великого поэта
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
180-летие Абая: в Астане прошла церемония возложения цветов к памятнику поэта
Токаев – Зеленскому: Сейчас главный приоритет – это сохранение украинской государственности
День рождения Абая объявили Национальным днем Казахстана на выставке в Японии
Театрализованный показ «Абай бейнесі» состоялся в Атырау
В Карагандинской области отмечают 180-летие Абая
В Карагандинской области выбрали лучших чтецов произведений Абая
День Абая превратился в духовно-культурный праздник в Шымкенте
"Абай – личность мирового значения" – спикер Сената
Кокшетау отметил юбилей великого Абая
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Дожди и град ожидаются в Казахстане в ближайшие дни
На концерт Дженнифер Лопес в Ереване потратили $7 млн
Незаконные постройки снесут в Уральске
Елена Рыбакина: Это очень важная победа для меня
Скончался космонавт Талгат Мусабаев
Антониу Гутерриш: Казахстан был и остается голосом разума в мире
Модернизация на особом контроле
КНБ задержан вице-министр транспорта
Инвестиции в модернизацию карагандинских ТЭЦ превысили 44 млрд тенге
Президент Казахстана: Наша цель – сохранить лидирующую роль Казахстана в регионе
Спешите на ярмарки!
Токаев и Гутерриш посетили региональный центр ООН в Алматы
Первый том «Истории Казахстана» утвержден
В Индонезии извергается вулкан Левотоби
Сегодня – День работников транспорта
В Караганде подорожает проезд в автобусе
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и законы Республики Казахстан          по вопросам введения его в действие
В Астане сгорел рынок «Big Шанхай»
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Асфальтобетонный завод строят в Сатпаеве
Сильные дожди накроют Казахстан
Амангельды Нугманов: Защита прав человека – ключевой ориентир в работе полиции
Сенатор Амангельды Нугманов ознакомился с инициативами в сфере высшего образования в Актобе
Более полумиллиарда тенге выделили на ремонт столетней дороги в ВКО
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Сенаторы обсудили с военными Жетысу реализацию закона о территориальной обороне
​​​​​​​Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства Республики Казахстан
Сенатор Алибек Наутиев высказался о развитии рыбной промышленности в Атырауской области
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Нацбанк начал валютные интервенции
В Туркестане построят восточную объездную дорогу

Читайте также

Быстрее, точнее, сильнее!
Всемирные игры 2025 года открылись в Чэнду
Казахстанка завоевала «бронзу» на турнире по настольному те…
Более 750 спортсменов примут участие в международном турнир…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]