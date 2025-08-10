В Сингапуре 2-3 августа состоялся V Чемпионат мира по пляжному самбо, собравший спортсменов из 20 стран мира, передает Kazpravda.kz со ссылкой на sambo.sport

Фото: sambo.sport

Среди обладателей золотых медалей – представительница Казахстана Маргарита Бажаева, одержавшая победу в весовой категории до 50 кг. В интервью сайту ФИАС Маргарита рассказала о сложной подготовке, ключевых моментах финальной схватки и значении этой победы для своей карьеры.

Путь к этому успеху, по словам спортсменки, был непростым. Главные трудности ожидали не на песке, а во время подготовки:

«Подготовка была очень тяжелой, много сложных моментов, которые нужно было преодолеть. Это была борьба с самой собой. Сегодня я рада, что все это принесло результат».

На чемпионате Бажаева провела две схватки, и, как призналась сама спортсменка, финал оказался самым сложным:

«В решающем поединке настрой особенно важен. Соперница была достойная – ранее в полуфинале она обыграла сильную и опытную спортсменку. Схватка длилась дольше, чем мой первый поединок, и потребовала максимальной концентрации».

Маргарита отметила, что впервые полностью сосредоточилась только на себе и советах тренера, избегая отвлекающих факторов:

«Не смотрела на соперницу, на камеры, на зрителей. Только я и тренер, и то, что он говорил».

Победа в Сингапуре позволила спортсменке собрать полный комплект медалей чемпионатов мира по пляжному самбо: в 2023 году в Доминиканской Республике она стала серебряным призёром, в 2024-м в Марокко – бронзовым, и теперь, в 2025-м, выиграла «золото».

Эта награда для Маргариты особенно ценна ещё и потому, что год назад она восстанавливалась после серьёзной травмы колена:

«Был период, когда нужно было заново поверить в себя и начать всё с начала. Эта медаль – результат того, что я смогла это сделать».

Теперь спортсменка нацелена на главный старт сезона – Чемпионат мира по самбо, который пройдёт в ноябре в Кыргызстане.

Соревнования в Сингапуре, по словам Бажаевой, не стали неожиданностью в плане условий: влажный климат и специфика пляжного покрытия были ей уже знакомы по предыдущим турнирам. Прибыв за день до взвешивания, команда успела адаптироваться, а скоротечные трёхминутные схватки в пляжном самбо помогли справиться с непривычной жарой.