В Шымкенте очень долго бытовало убеждение: городской автобус – территория мужчин. Тяжелый руль, многотонная машина, ранние подъемы, плотный поток, ответственность за десятки жизней – все это автоматически относилось к сильному полу. Но однажды на маршрут № 27 вышла Жанар Умарова. И стало ясно: дело не в силе рук, а в характере, профессионализме и внутренней устойчивости.

Жанар – многодетная мама. Четверо детей, дом, хозяйство и регулярные рейсы по городским улицам. Ее утро начинается в пять часов, когда за окном еще темно. Пока семья спит, она тихо собирается и к шести уже в автопарке.

Рабочий день идет строго по регламенту: обязательный мед­осмотр – давление, дыхание, проверка на алкоголь. Затем технический осмотр. Жанар сама обходит автобус, прислушивается к мотору, проверяет салон. Со временем водитель начинает буквально чувствовать машину. Со своим «Ютонгом» она уже на «ты»: знает, где может появиться лишний шум, на что стоит обратить особое внимание. И только после всех процедур – выезд на линию.

Коллеги признаются: поначалу относились с осторожным любопытством – выдержит ли, справится ли с габаритами, не растеряется ли в плотном потоке? Жанар отвечала не словами, а манерой езды – спокойной, аккуратной, предельно собранной.

Женщине в такой профессии приходится подтверждать свою состоятельность дважды: сначала экзаменаторам, затем – обществу. Мужчине достаточно выйти на линию, женщину же поначалу встречают удивленным вопросом: «Вы водитель?..»

Жанар прошла через это. Пассажиры фотографировали, громко обсуждали, делились впечатлениями от манеры вож­дения. Сегодня улыбаются и здороваются, многие знают по имени, выражая тем самым уже не удивление, а уважение.

Прежде чем сесть за руль, моя собеседница почти 20 лет работала кондуктором. Желание управлять автобусом жило в ней всегда, но семейные заботы и сомнения близких откладывали мечту на потом. В 2023 году в городе внедрили цифровые системы оплаты проезда, а кондукторов сократили. Для многих это стало ударом, для Жанар – шансом. Она пришла к директору и прямо спросила: «Возьмете меня водителем?» Ответ был прост: сдашь экзамены – получишь допуск. Она сдала.

Чтобы получить профессиональную категорию D, Жанар отправилась учиться в Алматы. Четверых детей оставила на маму, старшие дочери Ажара и Асема взяли на себя часть домашних забот, муж поддержал ее и временно переехал вместе с ней.

Учеба была интенсивной: тео­рия по утрам, затем – практика. Полтора месяца стажировки – 285 часов на линии. Были моменты, когда хотелось все бросить: узкие улицы, плотный поток, технические сложности. Но отступать – не в ее правилах. Да и наставники оказались настоящими профессионалами: учили чувствовать габариты, предугадывать маневры, не бояться дороги и... держать себя в руках.

Два года стажа – обязательное условие допуска к автобусу. Два года упорства, которые она выдержала.

– Работа водителя городского автобуса – это не просто движение по маршруту, – считает Жанар Умарова. – Это постоянная концентрация: многотонная машина, скользкий асфальт, непредсказуемые маневры других водителей, пассажиры разного возраста и настроения.

У Жанар есть особое качество характера: внимательность не только к дороге, но и к людям. Она замечает тревожность первоклассника с большим рюкзаком, осторожные шаги пожилой женщины с тростью, молодую маму с коляской. Для нее маршрут – это не просто схема остановок, а живая цепочка человеческих историй.

Она знает, где по утрам заходят школьники, на какой остановке всегда садится пожилой мужчина, которому нужно чуть больше времени, чтобы подняться в салон, где вечером прибавляется пассажиров после смены. Заранее снижает скорость перед сложными перекрестками, мягко притормаживает, избегает резких рывков. В ее автобусе нет нервозности – есть ощущение порядка и спокойствия, которое создается самой манерой вождения.

Специалисты городского управления автомобильных дорог и общественного транспорта отмечают: общепризнанно, что женщины за рулем городского коммунального транспорта становятся негласными авторитетами на своих маршрутах. Их стиль – продуманный и аккуратный. Они реже вступают в конфликт, чаще сглаживают напряженные ситуа­ции, внимательнее относятся к дисциплине и безопасности.

Однако за внешней мягкостью стоит серьезная нагрузка. Нужно одновременно следить за дорогой, зеркалами, сигналами светофора, поведением пассажиров и состоянием техники. Это труд, требующий выносливости, собранности и внутренней устойчивости – качеств, наличие которых Жанар ежедневно подтверждает на своем маршруте.

А после смены начинается еще один маршрут – без расписания и конечной остановки. Домашний.

Когда автобус возвращается в парк и гул мотора стихает, Жанар спешит туда, где ее ждут самые требовательные и любимые пассажиры – ее дети. Едва она переступает порог, как тишина сменяется голосами: кому-то нужно помочь с математикой, кто-то просит проверить сочинение, младший тянет за руку – показать рисунок или поделиться важной детской новостью. На кухне кипит чайник, в комнате разложены тетради, и усталость от длинной смены отступает перед этим живым теплым хаосом.

Она умеет слушать так же внимательно, как слушает дорогу. Умеет поддержать, примирить, подбодрить. Быть мамой – не менее ответственная профессия. На трудности Жанар не жалуется, потому что чувствует крепкий тыл. В семье искренне гордятся тем, что она управляет городским автобусом.

А в выходные Жанар ждет сад. Там совсем другой ритм. Нет резких торможений и гудков – только шелест листвы и жужжание пчел. Под руками – теплая земля, влажная после сошедшего снега, тонкие стебли, пробивающиеся сквозь почву, первые листья и первоцветы. Она бережно пересаживает цветы, обрезает молодые деревца, разговаривает с ними почти шепотом.

— Сад – это мой рай, – говорит Жанар с мягкой улыбкой. – После шумных улиц, сигналов, плотного потока он возвращает мне равновесие. Я будто подпитываюсь этой тишиной, набираюсь энергии.

Активный отдых в саду помогает на следующий день снова проснуться до рассвета, уверенно сесть за руль, чтобы вести свой автобус по городским улицам – спокойно, точно и уверенно.