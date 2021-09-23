Машиностроение Казахстана бьет рекорды, несмотря на пандемию

Фото: пресс-служба СМК
Председатель Союза машиностроителей Казахстана (СМК) Мейрам Пшембаев рассказал о показателях отрасли машиностроения в 2021 году, передает Kazpravda.kz.   

В ходе ежегодного Форума машиностроителей глава СМК заявил, что машиностроение остается одной из динамично развивающихся отраслей обрабатывающей промышленности.

«Объем производства в отрасли за 8 месяцев текущего года вырос на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составил 1,4 трлн тенге. Мы прогнозируем, что по итогам этого года впервые превысим 2 трлн тенге», - сообщил Мейрам Пшембаев.

Особенно динамичный рост отмечается в таких секторах, как сельскохозяйственное машиностроение – рост на 300%, железнодорожное – на 45%, электротехническое – на 28%, горно-металлургическое и нефтегазовое – рост по 11 %.



По данным СМК, на сегодня в отрасли работают более 3 тысяч предприятий, на которых занято более 119 тысяч человек.

В целом за 10 лет индустриализации в машиностроении реализовано 135 проектов на 400 млрд тенге, в планах до 2025 года – 14 проектов на 160 млрд тенге.

«Рекомендации, выработанные на форуме, послужат реализации поручений, поставленных Президентом страны Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым в Послании текущего года. Это диверсификация национальной экономики, наращивание ее инвестиционного, производственного и экспортного потенциала», - заключил Мейрам Пшембаев.





Напомним, 22-23 сентября 2021 года в Нур-Султане проходит IX Форум машиностроителей Казахстана в онлайн-формате.

По итогам работы форума будут выработаны конкретные рекомендации бизнеса по дальнейшему развитию отрасли машиностроения.

Кроме этого, в рамках форума на площадке Международного выставочного центра EXPO проходит I Международная специализированная выставка по машиностроению и металлообработке «Kazakhstan
Machinery Fair 2021.

