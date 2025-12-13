На производстве внедрены экологичные технологии, минимизирующие воздействие на окружающую среду и соответствующие международным стандартам, передает Kazpravda.kz

Фото: Минсельхоз РК

В Усть-Каменогорске состоялось торжественное открытие современного маслоэкстракционного завода полного цикла ALTAI MAI — одного из самых технологичных предприятий масложировой отрасли в Восточно-Казахстанской области. Новый комплекс объединяет все этапы переработки масличных культур: от приемки и подготовки сырья до экстракции, рафинации и фасовки готовой продукции.

Реализация проекта была начата в 2021 году. Общий объем инвестиций превысил 26 млрд тенге, из которых 2,5 млрд тенге выделены из местного бюджета.

Производственная мощность предприятия: до 500 тонн семян подсолнечника в сутки. Завод будет выпускать растительные масла, шрот и пеллеты, что позволит эффективно использовать сырье и расширить ассортимент продукции, востребованной как на внутреннем, так и на внешнем рынке.

Представители компании подчеркивают, что каждая партия сырья проходит многоступенчатый контроль качества. На производстве внедрены экологичные технологии, минимизирующие воздействие на окружающую среду и соответствующие международным стандартам. Такой подход обеспечивает высокое качество готовой продукции и экологическую безопасность производства.