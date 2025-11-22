Масштабное обновление дорожной инфраструктуры продолжается в Костанайской области

Автодороги
2

В регионе продолжается комплексная работа по обновлению улично-дорожной сети, передает Kazpravda.kz

Инфографика: акимат Костанайской области

Ремонт ведётся не только в городах, но и в сельских населённых пунктах. Такой подход призван сократить разрыв в уровне жизни между сельскими и городскими жителями и обеспечить равный доступ к качественной инфраструктуре.

За последние три года объём средств, направляемых на дорожный ремонт, заметно вырос.

В 2022 году на эти цели было выделено 8,5 млрд тенге.

В 2023–2024 годах финансирование увеличено до 20 млрд тенге ежегодно.

В текущем году на ремонт более 400 улиц в 103 населённых пунктах направлено 29 млрд тенге — это в 3,6 раза больше показателя 2022 года.

По объёмам финансирования дорожной отрасли область входит в число лидеров страны, опережая другие регионы в отдельных случаях до 9 раз.

Особое внимание уделено областному центру. В 2024 году на ремонт улиц и внутридворовых территорий Костаная направлено 8,2 млрд тенге, что в 1,7 раза превышает показатель прошлого года и в 3,6 раза — уровень 2022 года.

Ремонтные работы проведены на 85 улицах общей протяжённостью 51 километр.

В области ведутся работы и на республиканской дорожной сети. По поручению Главы государства начата реализация проекта «Центр–Запад» — нового маршрута от Астаны через Аркалык, Торгай и Иргиз с выходом на Транскаспийский международный коридор.

Новый маршрут позволит сократить путь на 560 километров и обеспечит транспортную связанность 13 населённых пунктов с населением около 70 тысяч человек.

Завершается ремонт дороги от Аркалыка до границы с Улытауской областью. Одновременно ведутся работы по восстановлению аэропорта города Аркалыка.

В целом на улучшение состояния дорог в текущем году направлено 103 млрд тенге — на 40% больше, чем в 2024 году (73,8 млрд тенге). Всего отремонтировано 1 300 километров автодорог общего пользования.

Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры уже демонстрирует положительный эффект. По итогам десяти месяцев текущего года объём автомобильных грузоперевозок увеличился на 33,9%.

#дороги #ремонт #Костанайская область

