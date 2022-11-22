Масштабное строительство медицинских объектов обещают селам Казахстана

Правительство , Здравоохранение

Планы по реализации Национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» рассмотрены на заседании Правительства под председательством премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Фото: primeminister.kz

Министр здравоохранения Ажар Гиният доложила, что на сегодняшний день в сельских населенных пунктах проживают порядка 8 млн человек, что составляет около 41% населения республики. Медпомощь сельским жителям оказывают сотрудники более 5 тысяч медицинских организаций. Кроме того, применяются специальные передвижные комплексы, медицинские поезда и санитарная авиация.

В настоящее время по поручению главы государства разработан Национальный проект «Модернизация сельского здравоохранения», включающий в себя 3 ключевых направления: 1) развитие медицинской инфраструктуры за счет строительства фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий; 2) организация сети современных многопрофильных межрайонных больниц, оснащенных современным оборудованием; 3) обеспечение сельских учреждений здравоохранения квалифицированными кадрами.

В результате реализации нацпроекта планируется повысить доступность профилактических осмотров, скринингов, первой неотложной, специализированной и высокотехнологичной медпомощи для сельских жителей, а также снизить показатели смертности от болезней системы кровообращения и др.

Премьер-министр подчеркнул, что для повышения качества оказания медицинских услуг в селах требуется модернизация всей инфраструктуры. В этой связи в рамках проекта будет построено и реконструировано 655 объектов первичной медико-санитарной помощи, также планируется обновить 12 действующих и открыть 20 новых районных больниц.

В то же время медицинские объекты будут строиться и в рамках других проектов, например, «Ауыл – ел бесігі».

«В целом порядка 700 медицинских объектов будет открыто для сельских жителей. Для этого местным исполнительным органам нужно оперативно обеспечить выделение земельных участков и продумать вопросы подведения инженерных коммуникаций», – сказал Алихан Смаилов.

По его словам, в рамках нацпроекта также предусмотрены интеграция организаций сельской медицины в единую информационную систему и внедрение новых технологий, что позволит гражданам получать более качественные медицинские услуги на местах.

Еще одним важным аспектом Алихан Смаилов назвал решение проблемы нехватки кадров и повышения уровня квалификации медработников в селах.

«Хочу обратить внимание акимов регионов на необходимость решения вопросов социальной поддержки медицинских кадров, прибывающих в сельскую местность. Молодые специалисты должны быть заинтересованы приезжать в село, повышать свою квалификацию и спокойно работать», – подчеркнул премьер-министр.

Он добавил, что все предусмотренные в проекте меры позволят улучшить доступность качественного медобслуживания в сельских населенных пунктах, и поручил Министерству здравоохранения совместно с заинтересованными госорганами и акиматами обеспечить их своевременное исполнение.

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