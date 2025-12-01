Инцидент произошел в американском штате Индиана, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

Иллюстративное фото: kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сильный снегопад и гололедица стали причиной массовой аварии на шоссе в американском штате Индиана. Видео происшествия с участием 45 легковых и грузовых автомобилей опубликовала полиция штата.

Массовая авария произошла в воскресенье, 30 ноября, когда большинство американцев возвращались по домам после празднования Дня благодарения, который является одним из самых загруженных туристических периодов в году.

О пострадавших в результате дорожного происшествия не сообщается.

Мощный снегопад на американском Среднем западе стал причиной отмены и задержки более 15 тысяч авиарейсов по всей территории США. Сильнее всего разгул стихии затронул аэропорты Чикаго, Детройта, Айовы и Милуоки.