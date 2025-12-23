За этим признанием стоят почти четыре десятилетия безупречной работы, путь от рядового монтера до руководителя и тысячи километров «прирученной» энергии. Отрадно, что профессионализм специалиста был отмечен в «Год рабочих профессий».

В энергетике нет случайных людей. Здесь остаются лишь те, кто обладает особой выдержкой и чувством ответственности, которое не отключается даже после окончания смены. Кайрат Бастарбекулы Тастанбеков - именно такой человек. Его общий стаж в отрасли электроэнергетики - 37 лет. Это редкий пример профессиональной преданности, когда призвание выбирается один раз и на всю жизнь.

«В электроэнергетику я пришел после армии. Отучился в техникуме и пошел работать по специальности в городские электросети. С тех пор ни одного дня пропуска не было. Все 37 лет - от и до - я в энергетике», - вспоминает Кайрат Бастарбекулы.

От релейной защиты до управления подстанциями

Путь Кайрата Бастарбекулы начался в сентябре 1988 года. Молодой электромонтер 2-го разряда в Чимкентском предприятии электросетей тогда только начинал вникать в тонкости релейной защиты и автоматики. Это направление называют «мозгом» энергосистемы: именно от точности настроек реле зависит, локализуется ли авария мгновенно или перерастет в масштабное отключение.

Десятилетия работы в АО «KEGOC» - Национальном операторе электросетей Казахстана стали для Кайрата Тастанбекова настоящей школой высшего пилотажа. Пройдя ступени инженера и ведущего специалиста, в 2008 году он возглавил одну из ключевых артерий региона южного Казахстана - подстанцию 500 кВ «Шымкент». Управление объектом такого стратегического уровня требует не только глубоких технических знаний, но и таланта организатора. За свой труд он был отмечен нагрудным знаком «Еңбек сіңірген энергетик» - высшим признанием в профессиональном сообществе.

Новый вызов: «ПГУ Туркестан»

Опыт Кайрата Тастанбекова стал востребован на новом, амбициозном проекте - строительстве электростанции на базе парогазовой установки (ПГУ) мощностью 1 000 МВт в Туркестанской области. Возглавив цех электроснабжения, он включился в работу над объектом нового поколения, а 37-летний опыт электроэнергетика невозможно заменить никакими алгоритмами.

«Дорогие коллеги! Поздравляю всех вас с нашим профессиональным праздником - Днем энергетика! Я побывал в Астане и получил медаль «Ерен еңбегі үшін» от имени Главы государства. Настроение просто заоблачное, душа поет! Я желаю каждому из вас быть удостоенным таких наград. Спасибо за поддержку!» - сказал Кайрат Бастарбекулы.

Для самого Кайрата Тастанбекова - эта награда не повод для громких речей. Он по-прежнему требователен к себе, скромен, дисциплинирован и готов делиться знаниями с молодыми энергетиками. Ведь главная награда для него - это стабильный гул работающих турбин, трансформаторов и свет, который зажигается в домах казахстанцев точно в срок.