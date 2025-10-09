Маулен Ашимбаев и Дарон Аджемоглу выступили на Taldau Forum в Астане

Сенат
143

Маулен Ашимбаев акцентировал внимание на важности формирования интеллектуальной среды для совместного системного обсуждения актуальных вопросов повестки страны

Фото: Сенат

В Астане состоялся первый Taldau Forum: Analytics driving change с участием спикера Сената Маулена Ашимбаева, передает Kazpravda.kz 

Мероприятие приурочено к пятилетию Taldau Community. «Why Nations Prosper:  Lessons for Central Asia» под таким названием прошла панельная сессия, специальным гостем которого выступил лауреат Нобелевской премии, профессор экономики Массачусетского технологического института Дарон Аджемоглу.

Приветствуя участников форума, Маулен Ашимбаев акцентировал внимание на важности формирования интеллектуальной среды для совместного системного обсуждения актуальных вопросов повестки страны, законотворческой деятельности и выработки совместных рекомендаций и аналитических документов.  В этой связи спикер Сената отметил созидательную и консолидирующую роль Клуба экспертов при Сенате и Школы аналитики, которые за пять лет доказали свою эффективность, способствуя реализации концепции «Справедливый Казахстан».

«Taldau Forum приурочен к пятилетию Taldau Community, объединяющего экспертов, аналитиков, профессионалов с активной общественной позицией. Сегодня наша страна под руководством Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева реализует амбициозную повестку комплексных реформ. Мы формируем сбалансированную демократическую политическую систему, развиваем рыночную экономику, укрепляем политические и общественные институты. Убежден, что сегодняшняя дискуссия внесет свой вклад в развитие интеллектуального и экспертного потенциала Казахстана, и в эффективную реализацию повестки реформ в нашей стране», – сказал в своем выступлении Председатель Сената.

В ходе заседания участники обсудили вопросы, касающиеся развития Казахстана, и обменялись видением по перспективным трендам с нобелевским лауреатом, автором книг «Why Nations Fail», «Narrow Corridor», «Power and Progress» Дароном Аджемоглу.

Со своей стороны профессор Аджемоглу высоко оценил проводимые в Казахстане реформы и озвучил ряд своих идей, касающихся модернизации экономики, неоднократно подчеркивая важность развития политических и экономических институтов, устойчивого инвестирования в человеческий капитал.

«Наша страна под руководством Президента Касым-Жомарта Токаева проходит важнейший этап своего развития.  Сегодня, когда перед Казахстаном стоят масштабные цели и задачи, особое значение приобретает качество анализа и экспертной поддержки. Качественная аналитика – это основа принятия эффективных решений для устойчивого развития страны. Исходя из этого, пять лет назад мы начали выстраивать системное взаимодействие Сената с экспертным сообществом, чтобы способстововать формированию нового  поколения экспертов и вовлекать их в законотворческую работу.  Сейчас мы можем говорить о целой интеллектуальной экосистеме Taldau, в которую входят Клуб экспертов, Школа аналитики, площадка Taldau Talks, спортивное сообщество Taldau Run, образовательные семинары и тренинги с участием наших партнеров и единомышленников», - резюмировал Маулен Ашимбаев.

Председатель Палаты также анонсировал старт отбора на пятый поток Школы аналитики, обозначил важность принятия Принципов сообщества, основанных на таких ценностях, как порядочность, открытость, постоянная работа над собой, ответственность и служение общественному благу. Кроме того, он подчеркнул важность реализации проекта Taldau Lectures в регионах страны, а также создание аналитической лаборатории – Taldau Lab, как площадки для проведения исследований и генерации новых идей.

В рамках Форума также состоялась церемония вручения специальной премии Taldau Awards экспертам, внесшим значительный вклад развитие сообщества, основной целью которого является содействие развитию страны.

Отметим, что на полях Taldau Forum также прошло заседание экспертного круглого стола, ключевой темой которого стали вопросы развития человеческого капитала и цифровая трансформация Казахстана, обозначенные в Послании Президента страны народу Казахстана.

Наряду с депутатами Парламента в панельной сессии также приняли участие отечественные и иностранные эксперты, ученые, представители государственных органов, бизнес-структур и институтов гражданского общества.

В этот же день в рамках Taldau Forum также состоялись лектории по ораторскому мастерству и навыкам публичных выступлений от тренеров Академии телевизионных профессий Агентства Хабар. А практическими советами по созданию привлекательного контента, взаимодействию с аудиторией и использованию эффективных медийных инструментов работы в социальных сетях поделились представители компании Meta, а также известные казахстанские медиа-тренеры.

#Ашимбаев #форум

Популярное

Все
В Семее открылась художественная выставка «12–54»
Лювак для бодрости
ТШО: устойчивое развитие, технологии и инклюзивность
Битвы за чемпионство, еврокубки и путевку в КПЛ
Токаев поддержал достигнутое соглашение по сектору Газа
Жатва близка к завершению
Непревзойденный мастер слова
Казахстан вновь продлил запрет на вывоз газа и скота
Ставка на искусственный интеллект
На сцене – «Любовь и голуби»
На службе у хлебной нивы
Плата за невнимательность высока
Медучреждения открылись в сельской местности
Уроки истории
Распознать качество семян поможет QR-код
Перспективы развития атомной энергетики обсудили в области Абай
Опасные нюансы
Новым локомотивам добавят мощности
Одно решение – десятки спасенных жизней
Прогресс в школах – прогресс в государстве
Пенсионерам вход бесплатный
Треть урожая ушла под снег
Завершена реконструкция Центрального стадиона
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Чем может гордиться Темиртау?
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Пустующую площадку под мостом превратили в место досуга в Астане
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
День учителя отметили в Талдыкоргане
В Таразе открылся Дом культуры
На трассах ВКО в условиях снега и гололеда встали автомобили
Маленькая империя для больших начинаний
В Астане открылась выставка художника, обладающего самым громким именем в искусстве XX века
Регион делает ставку на туризм
Казахстан на пути от e-gov к AI-gov
Виноградные слезы
В Кызылорде наблюдается ажиотаж вокруг матча «Ордабасы» - «Тобол»
Глава государства принял гендиректора зарубежной компании в сфере ИИ
В Национальном музее проходит выставка «Дорога к храму», приуроченная к 70-летию художника Ерболата Толепбая
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Началось возведение энергоблока
Началось строительство плодоконсервного завода
Цифровая трансформация судебной системы
Организации образования перешли на единую модель воспитания «Адал азамат»
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Президент поблагодарил Головкина за возвращение бокса в олимпийскую «семью»
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
Правила проверки водителей на опьянение изменили в Казахстане

Читайте также

Сенат согласовал правила трудоустройства казахстанцев в Кат…
Казахстан утвердил международную Конвенцию о минимальной за…
Укрепление межпарламентских связей обсудили Ашимбаев и Шуйок
Сенатор предложил ввести статус «музыкальный мастер» в Каза…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]