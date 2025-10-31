Маулен Ашимбаев обсудил с экспертами реформы, инициированные президентом страны

Сенат
52

Спикер Сената Парламента Маулен Ашимбаев встретился с представителями экспертного сообщества и научно-исследовательских институтов Алматы, передает Kazpravda.kz

Фото: Сенат

На повестке – задачи по реализации модернизационной повестки Главы государства и совместных проектов в экономической, политической и социальной сферах. Сенаторы также ознакомились с ходом работ по строительству и оснащению национальной школы Абая и обсудили в ходе проведенных встреч перспективы развития бочча в стране.

Приветствуя участников экспертной встречи, Маулен Ашимбаев отметил, что по инициативе Главы государства в стране реализуется масштабная программа преобразований. Для решения поставленных Президентом страны задач, как подчеркнул спикер Палаты, необходимо объединение усилий государственных структур и экспертно-аналитического сообщества. Такой подход должен придать импульс качественному экономическому росту Казахстана и совершенствованию парламентской деятельности.

«В стране идут серьезные трансформации, охватывающие политическую, экономическую и социальную сферы. В Послании народу Президент страны Касым-Жомарт Токаев предложил вынести на широкое общественное и экспертное обсуждение вопрос перехода к однопалатному Парламенту. Реализуются и комплексные экономические реформы. На сегодняшний день приняты Налоговый и Бюджетный кодексы. В ходе сессии Парламенту предстоит рассмотреть Строительный и Цифровой кодексы, а также закон о банках и банковской деятельности. В этих условиях возрастает роль экспертного сопровождения и качественной аналитической проработки решений», – сказал председатель Палаты, обращаясь к участникам встречи.

Вместе с тем Маулен Ашимбаев подчеркнул, что качественные законодательные решения невозможны без системной аналитики и экспертной оценки. В этом контексте была отмечена роль сообщества Taldau – членов Клуба экспертов при Сенате, выпускников Школы аналитики и других проектов, деятельность которых направлена на укрепление и развитие кадрового потенциала экспертно-аналитической сферы страны.

«В успешном проведении реформ важную роль играет экспертное сообщество. Сенат на протяжении ряда лет активно работает в этом направлении, создавая профессиональные площадки. Развитие таких проектов, как Клуб экспертов, Школа аналитики, Taldau Forum, подкаст Taldau Talks, способствует развитию экспертного сообщества. Мы намерены продолжать эту работу. В планах – формирование новых форматов и площадок, таких как Taldau Lab, Школа аналитики в регионах и другие инициативы», – акцентировал спикер Палаты.

В ходе обсуждения перспектив сотрудничества Парламента и аналитического сообщества состоялся обмен мнениями по улучшению экспертного обеспечения законодательной деятельности, укреплению институтов и других инициатив по разным направлениям. Прозвучали предложения, в том числе, касающиеся создания аналитической лаборатории – Taldau Lab, развития регионального направления Taldau Regions.

Кроме того, в этот день в рамках поездки спикер Сената ознакомился с ходом работ по строительству и оснащению национальной школы Абая. Также состоялась встреча с коллективами региональной Федерации бочча, в ходе которой были обозначены перспективы развития данного параолимпийского вида спорта в стране, в том числе продвижение культуры инклюзии через кино. Вместе с тем парламентарии осмотрели музей современного искусства «Almaty Museum of Arts».

#Сенат #Ашимбаев

Популярное

Все
Стерильно, автономно, бесперебойно
«Жил я тогда на Клеверной улице...»
Заглянуть в древнюю историю тюрков
Итоги открытого Кубка Президента РК
Новая казахстанская AI-платформа превращает ИИ в инструмент для бизнеса
Зоозащитники предлагают
Цифровая революция в глубинке
Хаб больших возможностей
Дорожные службы готовы к зиме
Все внимание – селу
Тараз обновляет транспортные артерии
Многоликий Синьцзян: мелодии гранатового края
Ақ мешіт – символ старого города
Путь сапера. Николай Голубченко разминировал поля и обезвреживал фугасы
В Алматинской области прооперированы сотни домашних собак и кошек
Арман Шекимов вместе с друзьями помог сотням нуждающихся
Якорные проекты нефтяного и газового региона
Огородных дел мастер
Шымкент за гуманное отношение
Право без границ
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Зампред КНБ отправлен в отставку
Шымкент растет и уверенно смотрит в будущее
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ
В Кокшетау открылась еще одна инновационная школа
Павлодарский «Иртыш» вернулся в КПЛ
В Астане проходят праздничные концерты ко Дню Республики
Выставка «Казахский тазы» стартовала в Алматы
Капитальный подход к переработке
Телепортация по-казахски: как повороты судьбы могут привести к счастью
Депутаты рассмотрят законопроект о банках и банковской деятельности
С новыми рекордами завершился очередной марафон в Туркестане
День Республики: в Нацархиве открылась выставка "Менің елім – Қазақстан!"
Airbus запустила новую линию окончательной сборки в Китае
Голубое топливо пришло в Жетысу
Экибастуз создает новые кластеры
Есть теперь свой Дом культуры!
Пенсионерам вход бесплатный
Треть урожая ушла под снег
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Чем может гордиться Темиртау?
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Лювак для бодрости
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на октябрь
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области

Читайте также

Сенатор - Банку развития Казахстана: Зачем финансировать ст…
Сенат ратифицировал соглашение об экстрадиции между Казахст…
Спикер Сената рассказал о главном принципе правового госуда…
Спикер Сената поздравил казахстанцев с Днем Республики

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]