Фото: Сенат

На повестке – задачи по реализации модернизационной повестки Главы государства и совместных проектов в экономической, политической и социальной сферах. Сенаторы также ознакомились с ходом работ по строительству и оснащению национальной школы Абая и обсудили в ходе проведенных встреч перспективы развития бочча в стране.

Приветствуя участников экспертной встречи, Маулен Ашимбаев отметил, что по инициативе Главы государства в стране реализуется масштабная программа преобразований. Для решения поставленных Президентом страны задач, как подчеркнул спикер Палаты, необходимо объединение усилий государственных структур и экспертно-аналитического сообщества. Такой подход должен придать импульс качественному экономическому росту Казахстана и совершенствованию парламентской деятельности.

«В стране идут серьезные трансформации, охватывающие политическую, экономическую и социальную сферы. В Послании народу Президент страны Касым-Жомарт Токаев предложил вынести на широкое общественное и экспертное обсуждение вопрос перехода к однопалатному Парламенту. Реализуются и комплексные экономические реформы. На сегодняшний день приняты Налоговый и Бюджетный кодексы. В ходе сессии Парламенту предстоит рассмотреть Строительный и Цифровой кодексы, а также закон о банках и банковской деятельности. В этих условиях возрастает роль экспертного сопровождения и качественной аналитической проработки решений», – сказал председатель Палаты, обращаясь к участникам встречи.

Вместе с тем Маулен Ашимбаев подчеркнул, что качественные законодательные решения невозможны без системной аналитики и экспертной оценки. В этом контексте была отмечена роль сообщества Taldau – членов Клуба экспертов при Сенате, выпускников Школы аналитики и других проектов, деятельность которых направлена на укрепление и развитие кадрового потенциала экспертно-аналитической сферы страны.

«В успешном проведении реформ важную роль играет экспертное сообщество. Сенат на протяжении ряда лет активно работает в этом направлении, создавая профессиональные площадки. Развитие таких проектов, как Клуб экспертов, Школа аналитики, Taldau Forum, подкаст Taldau Talks, способствует развитию экспертного сообщества. Мы намерены продолжать эту работу. В планах – формирование новых форматов и площадок, таких как Taldau Lab, Школа аналитики в регионах и другие инициативы», – акцентировал спикер Палаты.

В ходе обсуждения перспектив сотрудничества Парламента и аналитического сообщества состоялся обмен мнениями по улучшению экспертного обеспечения законодательной деятельности, укреплению институтов и других инициатив по разным направлениям. Прозвучали предложения, в том числе, касающиеся создания аналитической лаборатории – Taldau Lab, развития регионального направления Taldau Regions.

Кроме того, в этот день в рамках поездки спикер Сената ознакомился с ходом работ по строительству и оснащению национальной школы Абая. Также состоялась встреча с коллективами региональной Федерации бочча, в ходе которой были обозначены перспективы развития данного параолимпийского вида спорта в стране, в том числе продвижение культуры инклюзии через кино. Вместе с тем парламентарии осмотрели музей современного искусства «Almaty Museum of Arts».