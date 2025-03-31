Маулен Ашимбаев обсудил с президентом Словении укрепление межпарламентского взаимодействия

Международное сотрудничество,Сенат
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Дана Аменова
корреспондент

Председатель Сената встретился с Наташей Пирц-Мусар, прибывшей в Казахстан с официальным визитом, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: пресс-служба Сената

В ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества двух стран, а также обменялись предложениями по укреплению межпарламентского взаимодействия.

Спикер Сената подчеркнул, что Словения является одним из надежных и перспективных партнеров Казахстана в Европейском Союзе.

Вместе с тем, Маулен Ашимбаев акцентировал внимание на важности дальнейшего усиления взаимодействия на межпарламентском уровне, в том числе в рамках международных организаций.

«Сегодня у Вас состоялась продуктивная и содержательная встреча с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Подписан ряд важных документов в сфере образования, туризма, торгово-экономических отношений. Сенат готов способствовать эффективной реализации всех достигнутых договоренностей. Межпарламентские связи также играют ключевую роль в развитии двусторонних отношений. В обеих Палатах нашего парламента функционируют группы дружбы со Словенией. Создание аналогичной структуры в Парламенте Словении способствовало бы углублению нашего партнерства, став важным механизмом двустороннего взаимодействия. Мы заинтересованы в расширении и укреплении сотрудничества с парламентом Словении», – сказал Маулен Ашимбаев.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями об актуальных вопросах международной и региональной повестки.

Ключевое внимание было уделено развитию деловых связей, перспективам торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также устойчивому развитию, экологии и защите экосистем.

Кроме того, спикер Сената ознакомил высокую гостью с законотворческой работой Палаты, направленной на реализацию реформ, инициированных Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, включая меры по демократизации политической системы страны и новых инициативах по укреплению системы защиты прав человека и гендерного равенства.

Председатель Палаты отдельно остановился на деятельности Съезда лидеров мировых и традиционных религий и пригласил религиозных лидеров Словении принять участие в работе VIII Съезда, который пройдет 17-18 сентября 2025 года в Астане под названием «Диалог религий: синергия во имя будущего».

В свою очередь, глава Словении высоко оценила проводимые в Казахстане общественно-политические преобразования и подтвердила готовность и далее оказывать практическое содействие укреплению двусторонних связей.

#сотрудничество #Сенат #Словения #Маулен Ашимбаев #взаимодействие

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