Маулен Ашимбаев поздравил сенаторов с Днем Республики

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Отмечая историческую роль Декларации о суверенитете страны, принятой 25 октября 1990 года, председатель палаты Маулен Ашимбаев подчеркнул, что документ стал оплотом независимости Казахстана.

«День принятия Декларации о государственном суверенитете является важной исторической датой для нашей страны. Можно с уверенностью утверждать, что именно с этого дня берет своё начало летопись нашей Независимости. Считаю, что придание Дню Республики национального статуса является восстановлением исторической справедливости. Согласно Декларации, Казахстан утвердил себя в качестве самостоятельного субъекта международного права. В ней четко обозначена стратегическая норма о территориальной целостности страны, её неприкосновенности. Также в документе заявлено, что Казахстан идет по пути создания демократического правового государства», – сказал Маулен Ашимбаев.

Также в ходе торжественного собрания глава Сената акцентировал внимание участников мероприятия на реформах, реализуемых по инициативе главы государства, и направленных на построение Справедливого Казахстана. Особое внимание было уделено вопросам формирования новой модели экономической политики.

«Сенатом ведется системная работа по законодательному обеспечению реформ, инициированных главой государства и направленных на дальнейшую модернизацию страны. Одна из ключевых задач, которая стоит перед нами сегодня – сформировать новую модель экономической политики. Основные ориентиры в этой сфере президент страны обозначил в своем послании народу, в соответствии с которыми будет проводиться дальнейшая законотворческая деятельность. Наша общая цель –построение Справедливого Казахстана», – сказал Маулен Ашимбаев и отметил слаженную работу депутатов Сената и работников аппарата в этом направлении.

В ходе мероприятия спикер Сената поздравил участников мероприятия со знаменательной датой и вручил государственные награды ряду сенаторов и сотрудников аппарата.

В этом году согласно указу главы государства, орденом «Барыс» II степени награжден сенатор Али Бектаев, орденом «Парасат» награждены депутаты Акмарал Альназарова, Ляззат Калтаева и Бекболат Орынбеков.

Кроме того, ряду депутатов Сената РК и сотрудникам аппарата вручены награды международных межпарламентских организаций.