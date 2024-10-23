Маулен Ашимбаев поздравил сенаторов с предстоящим Днем Республики

В преддверии Дня Республики в Сенате состоялось торжественное собрание с участием спикера палаты, передает Kazpravda.kz

Фото: Сенат РК

Приветствуя коллег, Маулен Ашимбаев подчеркнул, что день принятия Декларации о суверенитете страны ознаменовал независимость Казахстана и заложил прочный фундамент Республики, как самостоятельного субъекта международного права.

Он также отметил, что придание Дню Республики национального статуса является восстановлением исторической справедливости.

«На первом заседании национального курултая президент страны Касым-Жомарт Токаев предложил вернуть Дню Республики статус национального праздника. Данный шаг имеет историческое значение для будущих поколений. Этот день стал символом возрождения нашей многовековой государственности, в борьбе за которую казахский народ преодолел немало испытаний на своем пути», – сказал Маулен Ашимбаев в своем выступлении.

В ходе торжественного собрания председатель Сената остановился на задачах, которые стоят перед депутатами палаты в рамках законодательного обеспечения социально-экономических и политических реформ, инициированных главой государства. Именно в соответствии с ними и будет выстроена дальнейшая работа сенаторов в предстоящий период.

«Сегодня по инициативе президента страны Касым-Жомарта Токаева реализуются комплексные реформы в различных сферах. За последние годы были предприняты серьезные шаги, направленные на построение справедливого Казахстана, повышение благосостояния граждан, экономический рост и развитие регионов. Законодательное обеспечение курса политики главы государства – ключевой приоритет работы Сената. Уверен, что в дальнейшем мы продолжим совместную и продуктивную работу в интересах государства», – сказал Маулен Ашимбаев, обращаясь к депутатам, и поздравил всех со знаменательной датой – предстоящим Днем Республики.

Вместе с тем, спикер палаты вручил государственные награды ряду сенаторов и сотрудников аппарата. Согласно указу главы государства, орденом Барыс III степени награжден сенатор Дархан Кыдырали, орденом «Парасат» – депутаты Сергей Карплюк и Серик Шайдаров. Орден «Құрмет» был вручен депутату Айгуль Капбаровой и заместителю руководителя Аппарата – Олжасу Данабекову, медаль «Ерен еңбегі үшін» – сенаторам Бибигуль Аккужиной, Кайрату Тастекееву, а также сотрудникам Аппарата Сената. Вместе с тем, нескольким депутатам были вручены награды международных межпарламентских организаций.