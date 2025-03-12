Маулен Ашимбаев встретился с послом Франции в Казахстане

Сенат
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Председатель Сената Маулен Ашимбаев встретился с чрезвычайным и полномочным послом Франции в Казахстане Сильваном Гиоге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу палаты парламента

Фото: Сенат

Открывая встречу, Маулен Ашимбаев поздравил дипломата с назначением и подчеркнул, что Франция является одним из стратегических партнеров Казахстана в Европейском союзе. Ключевую роль в укреплении казахстанско-французских связей, как было отмечено, оказывают дружественные отношения глав двух государств, благодаря чему на сегодняшний день достигнуты важные соглашения во многих сферах.

«Сегодня между Казахстаном и Францией сложился конструктивный политический диалог на самом высоком уровне. В ходе взаимных визитов президентов двух стран, которые придали новый импульс казахстанско-французскому сотрудничеству, подписана Совместная декларация, направленная на укрепление стратегического партнерства. В обеих палатах нашего парламента действуют группы дружбы с Францией, деятельность которых является важным механизмом сотрудничества между парламентариями. Следует активно использовать их потенциал», – подчеркнул Маулен Ашимбаев.

Собеседники обменялись мнениями по вопросам торгово-экономического, инвестиционного, инфраструктурного сотрудничества, а также обозначили совместные задачи, касающиеся климатической повестки, сферы энергетики, развития цифровизации и искусственного интеллекта.

Вместе с тем, Маулен Ашимбаев проинформировал Сильвана Гиоге о реформах, проводимых в Казахстане по инициативе президента Касым-Жомарта Токаева. Спикер подробно остановился на проектах, направленных на устойчивое развитие, построение инклюзивного общества, развитие духовной дипломатии и проинформировал собеседника о проведении VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, который состоится в сентябре текущего года под названием «Диалог религий – синергия во имя будущего».

В свою очередь Сильван Гиоге высоко оценил усилия Казахстана по преодолению глобальных вызовов и реализации социально-экономических и политических реформ. Он выразил глубокую заинтересованность в расширении контактов с Сенатом Парламента по широкому кругу вопросов двустороннего сотрудничества.

#Франция #Сенат #Ашимбаев #посол

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