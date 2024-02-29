Маулен Ашимбаев высказался о решении проблем трансграничных рек

Сенат
111
Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Спикер Сената отметил, что казахстанцы должны видеть реальные результаты работы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу палаты

Фото: Сенат

В ходе заседания сенаторы подняли вопрос об экологическом состоянии реки Жайык, связанный с ее обмелением, и обратились к первому вице-министру водных ресурсов и ирригации Болату Бекниязу.

В этой связи председатель палаты акцентировал внимание на задачах, обозначенных главой государства в этом направлении, и призвал профильное ведомство усилить активность.

– Президентом страны Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым даны конкретные поручения касательно реки Жайык. Поэтому последовательную работу с Россией в этом направлении следует продолжить. Люди должны видеть реальные результаты проводимой работы. Надеемся, в предстоящий период системная реализация мер в этих направлениях будет усилена, – сказал Маулен Ашимбаев.

Отметим, что сегодня на заседании Сената депутаты рассмотрели и одобрили закон «О ратификации Конвенции о праве несудоходных видов использования международных водотоков». В соответствии с нормами закона, государства обязуются содействовать предотвращению нанесения ущерба другим государствам при использовании международного водотока на своей территории.

 

#Сенат #Ашимбаев #Жайык

Популярное

Все
Как же трудно без труда
Секретами создания домбры делится мастер из Жезказгана Сарыбас Жунисов
У открытого люка
Дробить и объединять
«Разум» будущего
Житель Панфиловского района спас тонущих в воде людей
За себя и за того парня?
На востоке страны спонсоры передали ухоженное оснащенное здание под Центр адаптации несовершеннолетних
Без поверки счета «кусаются»
Высох колодец? Начинаем ценить воду
Должны контролироваться государством
Кран или пропал
Возвращаться на госслужбу – хорошая примета
Гордость сельскохозяйственной науки
Блефаропластика и ботокс: Минздрав предупредил любителей косметологии
Житель Актобе пытался продать свою почку
Поборемся в Турции
Победили сильнейшие
Доходное место
Коротко о главном
Беспощадное избиение мальчика в детсаду попало на видео в Алматы
В ущелье Аюсай вспыхнули сотни огоньков, словно кто-то вспугнул армию огромных светлячков
Танцы выбрали меня: бразильский артист балета рассказал о жизни в Казахстане
Почему налоги одинаковы для производственников и букмекерских контор?
Знание государственного языка – долг каждого
О Джучи – без мифов
Меняя мир к лучшему
Организатора транснациональной преступной группы экстрадировали из Польши в Казахстан
«Монополии не будет»: новую программу утилизации авто разработали в РК
«Имитировал голос сына или дочки»: Обманувшего стариков актюбинца осудили
Сын спас маму, отдав свою печень
Президент обратился к участникам «Игр будущего» в Казани
Как в Акмолинской области будут разгружать курорт «Бурабай» от туристов
Бектенов обсудил с бизнесом перспективы вывода производств в ЗКО на полную мощность
В Шымкенте снизили ставку розничного налога с 4% до 2%
Пятидесятилетний житель Алматы Ильдар Халитов имеет необычное хобби – коллекционирует метеориты
День специалиста боевой подготовки учредили в РК
Премьеру презентовали проект первого в РК комплекса по производству калийных удобрений
У всех казахстанцев, независимо от национальности, в подсознании заложен казахский язык
Вы сапожник? Нет, я повар!
Зеленский позвонил Токаеву
Ответственность перед предками и потомками
Токаев подписал закон об укреплении инвестиционного сотрудничества Казахстана с Катаром
Алихан Смаилов обратился к премьер-министрам стран ЕАЭС
Назначен заместитель управделами президента
Перевод времени в Казахстане: как быть пассажирам, купившим билеты на полночь 1 марта
В трех мегаполисах страны возобновили требования по ношению масок
Информацию о митинге автовладельцев в Уральске опровергла полиция
Мальчик умер после обрезания в Акмолинской области
Казахстан и Франция договорились сотрудничать в борьбе с глобальным потеплением
Как часто будут пополняться спецсчета по программе «Нацфонд - детям»
Академия наук: миссия выполнима
Правила посадки и высадки пассажиров изменились в автобусах Астаны
День всех влюбленных: какие вопросы следует обсудить паре до брака, рассказали психолог и юрист
Казахстан глазами американца в начале XX века
Выдающийся казахский режиссер Шакен Айманов сегодня отметил бы свое 110-летие
Казахстанцы чаще других иностранцев посещают Россию
Время разъяснений о времени
Детский сад горел в Семее
Олжас Бектенов - членам правительства: Никто не должен сорить деньгами

Читайте также

Низким качеством дорог возмущен сенатор Талгат Жунусов
В ЕАЭС продлят сроки подачи заявлений на экспертизу медизде…
Казахстан присоединился к Конвенции по использованию междун…
Об эффективном использовании редкоземельных металлов высказ…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]