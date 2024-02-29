Маулен Ашимбаев высказался о решении проблем трансграничных рек

Спикер Сената отметил, что казахстанцы должны видеть реальные результаты работы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу палаты

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В ходе заседания сенаторы подняли вопрос об экологическом состоянии реки Жайык, связанный с ее обмелением, и обратились к первому вице-министру водных ресурсов и ирригации Болату Бекниязу.

В этой связи председатель палаты акцентировал внимание на задачах, обозначенных главой государства в этом направлении, и призвал профильное ведомство усилить активность.

– Президентом страны Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым даны конкретные поручения касательно реки Жайык. Поэтому последовательную работу с Россией в этом направлении следует продолжить. Люди должны видеть реальные результаты проводимой работы. Надеемся, в предстоящий период системная реализация мер в этих направлениях будет усилена, – сказал Маулен Ашимбаев.

Отметим, что сегодня на заседании Сената депутаты рассмотрели и одобрили закон «О ратификации Конвенции о праве несудоходных видов использования международных водотоков». В соответствии с нормами закона, государства обязуются содействовать предотвращению нанесения ущерба другим государствам при использовании международного водотока на своей территории.