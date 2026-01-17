Сегодня в Астане стартовало обучение в пятом потоке Школы аналитики, на участие в котором было подано более 1000 заявок, отобран 71 участник. Всего по итогам конкурса на одно место претендовали 14 человек, передает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Сената РК

О концептуальных аспектах аналитической работы в эпоху цифровых технологий рассказал в своей приветственной лекции Председатель Палаты Маулен Ашимбаев.

Приветствуя участников, Председатель Сената отметил, что важным результатом системного взаимодействия Палаты с экспертами из разных сфер на протяжении пяти лет стало формирование сообщества, объединенного стремлением глубже понимать происходящие процессы и вносить осмысленный вклад в развитие страны. Речь, в том числе, идет о совместной работе в законотворчестве, разработке и реализации региональных проектов.

Наряду с этим, как подчеркнул Маулен Ашимбаев, Школа аналитики и Клуб экспертов при Сенате способствуют комплексному совершенствованию аналитических навыков молодых специалистов, включая цифровые возможности в работе, а также привитию созидательных ценностей. Такой подход позволяет трансформировать государственное управление, сделать его еще более гибким, современным, инновационным.

«Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев неоднократно подчеркивал важность подготовки новой волны профессионалов, обладающих хорошими аналитическими способностями и навыками. В современном мире каждое решение требует учета большого количества факторов условий, а аналитика становится стратегическим инструментом в системе управления. При этом важным является гармоничное сочетание аналитических способностей и современных цифровых возможностей. Школа аналитики – это наш вклад в решение данной задачи», – сказал Спикер Сената, обращаясь к слушателям.

В ходе своей лекции «Государственное управление и аналитика в эпоху ИИ» Маулен Ашимбаев также поделился профессиональными кейсами и советами с слушателями, акцентируя внимание на трендах и полезных инструментах, методах работы с большими данными, используемых в отечественной и мировой практике аналитиков. Он уделил особое внимание взаимосвязанности происходящих в мире процессов, которые необходимо учитывать при проведении исследований. Это касается прогнозирования сценариев, извлечения уроков из прошлого опыта или исключения тех или иных факторов при выработке рекомендаций и для принятия решений.

Программа курса этого года выстроена вокруг темы: «SMART GOVERNANCE: данные, аналитика и искусственный интеллект для эффективного управления». Доклады будут подготовлены по 7 ключевым направлениям: «Урбанистика, города будущего и региональное развитие», «Энергетика и устойчивая инфраструктура», «Экология и климатическая политика», «Агропромышленность и устойчивое сельское развитие», «Инклюзивность и социальная политика, «Образование и человеческий капитал», «Проактивное государственное управление». Группы будут работать над аналитическими проектами, развивая навыки командной работы, подготовки аналитических материалов и принятия решений.

Вместе с тем, особенностью профессионального нетворкинга аналитиков станет командная работа с менторами, в роли которых выступят ведущие специалисты в своих областях – представители государственных структур, научных и международных организаций, которые привлекаются к такому наставничеству на волонтёрской основе, так и с руководителями центральных государственных органов по каждому из модулей обучения для проведения исследований.

В совершенствовании практических навыков участникам проекта будут помогать и лекторы, включая известных казахстанских и зарубежных экспертов. Так, лекторами первого дня обучения выступили также Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, специалист в области поведенческих наук и анализа данных из Сингапура, признанный мировой эксперт в области цифровизации и развития smart-систем доктор Рубен Энг, а также эксперт по стратегическим и кризисным коммуникациям, модератор, Ербол Исмаилов, который провел стратегическую сессию по командообразованию и погружению в курс.

Курс обучения составит в общей сложности восемь недель, по завершению которого будет издан сборник аналитических материалов. Итоговый документ с рекомендациями станет подспорьем в работе депутатов Парламента и профильных государственных органов.

Лекции спикеров предыдущих четырех потоков, равно как и видеолекции экспертов данного курса, будут доступны на официальном YouTube-канале Школы аналитики – https://www.youtube.com/@SchoolofAnalytics.