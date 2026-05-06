Мажилис принял в работу проект закона «О Қазақстан Халық Кеңесі»

Также принят в работу законопроект с изменениями в Налоговый кодекс

Мажилис принял в работу проект Конституционного закона «О Қазақстан Халық Кеңесі», сообщает Kazpravda.kz

В состав совместной комиссии палат Парламента по законопроекту от Мажилиса вошли депутаты Ерлан Саиров, Аманжол Алтай и Наталья Дементьева.

Кроме того, Мажилис принял в работу ряд других законопроектов: о внесении изменений в Налоговый кодекс; о ратификации Соглашения между Казахстаном и Сингапуром о взаимной правовой помощи по уголовным делам; о ратификации Конвенции о договоре международной дорожной перевозки грузов и Дополнительного протокола к ней, касающегося электронной накладной.