Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Мажилис утвердил республиканский бюджет на 2026-2028 годы и принял закон об объемах трансфертов, сообщает Kazpravda.kz



Мажилис принял представленный Правительством закон о республиканском бюджете на 2026-2028 годы. Документ разработан по поручению Главы государства в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса.



Также принят закон об объемах трансфертов общего характера между республиканским и областными бюджетами, бюджетами городов республиканского значения и столицы на 2026-2028 годы. Прогноз доходов местных бюджетов сформирован с учетом введения в действие новых Бюджетного и Налогового кодексов.

