Мажилис принял закон об объемах трансфертов общего характера между бюджетами

Мажилис
Прогноз доходов местных бюджетов сформирован с учетом введения в действие новых Бюджетного и Налогового кодексов.

Мажилис утвердил республиканский бюджет на 2026-2028 годы и принял закон об объемах трансфертов, сообщает Kazpravda.kz 

Мажилис принял представленный Правительством закон о республиканском бюджете на 2026-2028 годы. Документ разработан по поручению Главы государства в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса.

Также принят закон об объемах трансфертов общего характера между республиканским и областными бюджетами, бюджетами городов республиканского значения и столицы на 2026-2028 годы. Прогноз доходов местных бюджетов сформирован с учетом введения в действие новых Бюджетного и Налогового кодексов.

Напомним, министр финансов Мади Такиев в интервью журналистам в Мажилисе сообщил прогноз стоимости доллара и барреля нефти

