Бюро Мажилиса под председательством спикера палаты Ерлана Кошанова определило проект повестки пленарного заседания, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службы палаты Парламента

Фото: Мажилис

В предстоящую среду депутатам предлагается рассмотреть во втором чтении проект Закона «Об искусственном интеллекте» с сопутствующими поправками.

Документы инициированы депутатами Мажилиса и направлены на создание единой правовой базы применения технологий искусственного интеллекта, предусматривают защиту прав потребителей и персональных данных, а также устанавливают административную ответственность за нарушения, связанные с использованием ИИ. Принятие Закона станет важным шагом в практической реализации Послания Главы государства.

На обсуждение депутатов также вносятся соглашения между Республикой Казахстан и Королевством Марокко о выдаче, передаче осужденных лиц и взаимной правовой помощи по уголовным делам.

Депутатам предлагается рассмотреть и Соглашение об образовании Международного центра оценки рисков легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (МЦОР). МЦОР будет действовать как международная информационная система, объединяющая подразделения финансовой разведки стран СНГ для своевременного реагирования на выявленные угрозы. Центр позволит странам анализировать трансграничные риски, обмениваться статистическими данными, вырабатывать рекомендации по их снижению и согласовывать подходы в соответствии с международными стандартами ФАТФ.

В профильные комитеты для подготовки заключений будут переданы другие новые законопроекты.