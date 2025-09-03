Мажилис усиливает требования к кандидатам в президенты, депутаты и акимы

Мажилис
44
Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

Мажилис на пленарном заседании принял в работу проект Конституционного закона РК «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон РК «О выборах в Республике Казахстан», сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отметила депутат Снежанна Имашева, основной целью проекта конституционного закона является запрет на выдвижение одного кандидата в депутаты мажилиса более, чем в одном избирательном округе.

Также предлагается запрет на одновременное представление одного лица по одномандатным округам маслихата или Мажилиса, создание избирательного фонда кандидата в акимы.

«Предлагается усиление требований к кандидатам в президенты, депутаты, акимы, членам ЦИК по отсутствию судимости по тяжким и особо тяжким преступлениям, регламентация агитационных вопросов. Сопутствующий законопроект также направлен на совершенствование процедуры проведения выборов и введения адмответственности за несоблюдение норм», - добавила депутат.

#мажилис #выборы #закон #кандидаты

Популярное

Все
Мост обрушился после ремонта
Караганда отпраздновала 30-летие Конституции
По лучшим мировым стандартам
Эффект ощутим, экономия налицо
В Аккайын пришел природный газ
Учение с увлечением
Мы – за будущее!
В Кокшетау запустили водоочистные сооружения
Важное событие для всех
Села Интернетом обеспечены
Цепная реакция тарифного роста
Главной кузнице военных кадров – 55 лет
Важно предотвратить пожары
Когда покрасить – значит защитить
Хлеба хороши, да условия кабальные…
«Реал» приедет в Алматы
Танцевали прямо на улице
Есть альтернатива бумажным процедурам
Рабочая стезя семьи Джексембаевых
Главная цель – увеличение продолжительности жизни
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
Новую школу построят в Атырау
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
Ради хайпа
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Представители Конституционного суда встретились с журналистами
Baqytty Bala 2025: таланты без границ
Свобода возможна лишь в правовом поле
В приоритете цифровая безопасность
Мадридский «Реал» приедет в Алматы
Послание Президента 2024: экологическое движение «Таза Қазақстан» объединило более 10,4 млн человек
Кубок Senat Open разыграли в Астане
В новом учебном году за парты сядут 360 тыс. первоклассников
Чистота становится философией жизни
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Гвардейцы впервые стали чемпионами МВД РК по спортивному самбо
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Незаконные постройки снесут в Уральске
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Дожди и град ожидаются в Казахстане в ближайшие дни
Модернизация на особом контроле
В Павлодаре откроют первую комфортную школу
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
Молодой парень утонул на озере Алаколь - ВИДЕО
День строителя
В Сарани строят завод по сборке грузовиков

Читайте также

В Мажилисе новый депутат от партии «Ак жол»
В Мажилисе - новый депутат
Ерлан Кошанов встретился с Рустами Эмомали
Депутат Мажилиса ознакомился с работой завода «Авангард»

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]