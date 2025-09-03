Мажилис на пленарном заседании принял в работу проект Конституционного закона РК «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон РК «О выборах в Республике Казахстан», сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отметила депутат Снежанна Имашева, основной целью проекта конституционного закона является запрет на выдвижение одного кандидата в депутаты мажилиса более, чем в одном избирательном округе.

Также предлагается запрет на одновременное представление одного лица по одномандатным округам маслихата или Мажилиса, создание избирательного фонда кандидата в акимы.