Мажилис утвердил бюджет на 2026–2028 годы Парламент 23 октября 2025 г. 6:30 14 Лаура Тусупбекова специальный корреспондент Правительство направит 6,8 трлн тенге на социальную сферу фото пресс-службы Мажилиса Парламента РК Самодостаточный бюджет Впервые за долгие годы документ составлен без дополнительных целевых трансфертов из Нацфонда. При этом в нем по-прежнему сохраняется социальная направленность. Документ разработан по поручению Главы государства в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса. Также принят закон об объемах трансфертов общего характера между республиканским и областными бюджетами, бюджетами городов республиканского значения и столицы на 2026–2028 годы. Прогноз доходов местных бюджетов сформирован с учетом введения в действие новых Бюджетного и Налогового кодексов. Итак, согласно базовому сценарию, рост реального ВВП в 2026 году составит 5,4%, а среднегодовой показатель за три года – 5,3%. По оценке Правительства, прогноз подтверждает поступательное и сбалансированное развитие экономики, основанное на инвестициях и внутреннем спросе. Главный финансовый документ предстоящей трехлетки нацелен на производительность и ценовую стабильность. Как напомнили члены экономического блока Кабмина, Президентом поставлена задача перейти от количественного роста к качественному, то есть сосредоточиться на повышении производительности и благосостояния граждан. Представленный макропрогноз на 2026–2028 годы увязывает темпы и качество. При этом акцент в росте ВВП смещен на обрабатывающую промышленность, строительство, транспорт, сельское хозяйство и расширение экспорта до 83,7 млрд долларов. Ключевой критерий качества – стабилизация цен и эффект для людей. Прогноз инфляции предполагает снижение с 9–11% в 2026 году, до 5–7% к 2028-му. В связке с инвестициями в производство, логистику и человеческий капитал это означает переход к модели, где главные индикаторы не только ВВП и объемы, но и реальное улучшение качества жизни: доступность услуг, продуктивная занятость и устойчивость доходов. Рост ВВП будет обеспечиваться не за счет внешней конъюнктуры, а за счет внутренних источников: инвестиций, диверсификации и повышения производительности. В прогнозе экономического развития – акцент на реальный сектор и новые точки роста. Это подтверждает, что экономика смещается от сырьевой зависимости к созданию добавленной стоимости в несырьевых отраслях, что укрепляет устойчивость модели роста. Как уже было сказано, главный акцент нового прогноза – самодостаточность бюджета без избыточного использования средств Национального фонда. Уже в 2026 году республиканский бюджет обеспечен собственными доходами на 73,4%, а к 2028 году этот показатель вырастет до 83,5%. Это говорит о сокращении зависимости от нефтяных поступлений и укреплении финансовой дисциплины. Обсуждая законы, депутаты подняли ряд вопросов. Так, мажилисмен Берик Бейсенгалиев попросил представить меры, предусмотренные Правительством для поддержания устойчивости экономики, недопущения спада в реальном секторе и сохранения занятости населения. Премьер-министр Олжас Бектенов отметил, что Кабмин придерживается консервативного подхода при планировании бюджета. За последние три года наша экономика показывает стабильный рост: в 2023 году – 5,1%, в 2024-м – 5%. В текущем году темпы роста также высокие. В целом средний темп роста мировой экономики составляет 3%. – Мы, как Правительство, в рамках реализации поручений Президента прилагаем все усилия для обеспечения стабильного, динамичного роста экономики. Как вы знаете, по линии холдинга «Байтерек» запущена масштабная программа на общую сумму 8 триллионов тенге, направленная на запуск важных инфраструктурных и индустриальных проектов. В портфеле есть и другие комплексные меры. Думаем, что их принятие обеспечит соответствующие темпы развития, – сказал глава Кабмина. Он также сообщил, что в этом году будет запущено в общей сложности 190 промышленных проектов, общая стоимость которых превысит 1,5 трлн тенге. Если говорить обо всех отраслях, то на сегодня реализуется 1 681 крупный проект. В рамках данных проектов создано около 40 тыс. постоянных рабочих мест. – Наряду с ростом для нас очень важна макроэкономическая стабильность. Прежде всего необходимо принимать меры по сдерживанию инфляции. По итогам сентября уровень инфляции составил 12,9 процента. На наш взгляд, это очень высокий показатель, его необходимо снижать. Совместно с Национальным банком разрабатываем соответствующий план мероприятий. По его готовности в ближайшее время опубликуем документ для общественности. Учитывая все эти факторы, считаем, что показатели запланированного темпа развития находятся в оптимальном балансе, – отметил Премьер-министр. Открытость и прозрачность В ходе обсуждения депутаты также выразили обеспокоенность снижением дивидендов в госбюджет от нацкомпаний. В свою очередь Олжас Бектенов подчеркнул, что нацкомпании направляют большие суммы на реализацию крупных инвестиционных и социальных проектов в регионах, а что касается прозрачности расходования средств, то этот момент сегодня обеспечен действующим законодательством. – Вопросы открытости расходования тех средств, которые нацкомпании расходуют, вливают в экономику, он, на наш взгляд, обеспечен. Вы знаете, что в рамках принятого в этом году нового Бюджетного кодекса Правительством совместно с депутатами включена норма о том, что норма от выплаты дивидендов должна от каждой нацкомпании составлять не менее 50 и до 70 процентов. Раньше этой нормы не было. Этот предел устанавливался постановлением Правительства. Мы считаем, что это серьезный шаг к открытости, подотчетности, повышению парламентского контроля за расходованием средств нацкомпаний, – сказал он. Те же средства, что остаются в распоряжении нацкомпаний, также расходуются открыто, согласно установленным законом процедурам есть правила закупок, и эта информация прилагается к отчету об исполнении республиканского бюджета. – Парламентарии и общество имеют возможность изучить эту информацию, проконтролировать, задать вопросы и внести коррективы. Что касается конкретно тех сумм, о которых вы говорили, действительно, эта сумма – разница в дивидендах, которая в госбюджет будет поступать, сформировалась за счет фонда «Самрук-Қазына». Но здесь хотел бы привести ряд цифр: фонд как ключевой государственный институт развития реализует очень масштабную инвестиционную программу, которая оценивается в 53 триллиона тенге. Огромные суммы. Конечно, фонд вынужден не только свои средства вкладывать, чтобы реализовать эту инвестпрограмму, но и заимствовать на рынке, что мы считаем нормальным, – подчеркнул глава Правительства. Он также напомнил, что помимо инвестиционной программы «Самрук-Қазына» реализует ряд социальных проектов в различных регионах страны. Для примера: только на строительство объектов здравоохранения в различных регионах направляется 550 млрд тенге, на строительство арендного жилья во всех регионах страны выделено 272 млрд тенге. – Это очень серьезные инвестиции, поэтому мы считаем, что решения по дивидендам фонда «Самрук-Қазына» с учетом тех факторов, о которых я сказал, достаточно взвешенные и обоснованные, – отметил Премьер-министр. По традиции не обошли народные избранники и проблему внешнего долга Казахстана и обслуживания займов. Мажилисмен Олжас Нуралдинов констатировал, что государство все чаще берет новые займы, чтобы погашать старые долги. За ближайшие три года планируется привлечь еще 24 трлн тенге. И в итоге к 2028 году госдолг может увеличиться вдвое и составить уже 57 трлн, а это означает, что будут и расти расходы на обслуживание этих заимствований. Он поинтересовался, какие меры принимаются, чтобы восстановить баланс между заимствованиями, доходами и реальными возможностями бюджета. Министр финансов Мади Такиев в свою очередь ответил, что госдолг в размере 33,5 трлн тенге, если рассматривать его в разрезе ВВП, составляет 22,2%. Установленный же лимит по этой статье – 32%. – Основная часть госдолга – 76 процентов – это наши заимствования на внутреннем рынке. Мы их берем для покрытия дефицита бюджета. 24 процента – это у нас внешние рынки, они идут на финансирование инфраструктурных проектов и так далее, – пояснил он. Что касается принимаемых мер, то Правительство намерено снижать дефицит бюджета с 2,5% в следующем году до 0,9% в последующем. – Соответственно, чем больше будем снижать дефицит, тем меньше будем заимствовать. Тем самым мы придем к снижению госдолга плюс с большим подспорьем, доходной частью станет новый Налоговый кодекс, который будет работать со следующего года. В его рамках мы ожидаем дополнительные поступления, – пояснил министр. Он добавил, что также принимается ряд системных мер. К примеру, ведется работа, чтобы бумаги Минфина могли быть вовлечены в международные фонды и имели международные индексы. По-прежнему социальная направленность Комментируя обсуждение, спикер Мажилиса Ерлан Кошанов подчеркнул: Правительство должно учесть все высказанные замечания и предложения. Он с удовлетворением отметил, что в бюджете по-прежнему сохраняется социальная направленность. – Помощь людям была и остается в приоритете. Значительные средства будут направлены на строительство и реконструкцию школ, больниц, объектов культуры и спорта. Кроме того, расширяются меры поддержки реального сектора экономики. В том числе через возвратное финансирование холдинга «Байтерек» для новых инвестиционных проектов в регионах. Это создаст условия для устойчивого экономического роста и занятости. Поэтому данный вопрос нашел поддержку со стороны всех фракций и депутатов, – сказал он. Вместе с тем глава Мажилиса отметил, что в финансировании регионов остаются определенные вопросы. В проекте республиканского бюджета объем субвенций регионам на 2026 год снижен на 700 млрд тенге по сравнению с текущим годом и составит 5,1 трлн. Расходы на развитие снижены до уровня 1,7 трлн тенге. Как следствие, в 2026 году не предусматривается финансирование новых проектов, все средства будут направляться только на продолжающиеся проекты. – В таких условиях важно, чтобы Правительство при дальнейших корректировках бюджета изыскивало резервы для оказания поддержки регионам в реализации значимых проектов. Депутатский корпус намерен внимательно следить и осуществлять мониторинг хода этой работы. Главное – мы должны понимать, что все наши действия должны быть направлены на практическое воплощение принципа Главы государства «сильный регион – сильная страна», – отметил спикер. #мажилис #бюджет