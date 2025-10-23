Самодостаточный бюджет

Впервые за долгие годы документ составлен без дополнительных целевых трансфертов из Нацфонда. При этом в нем по-прежнему сохраняется социальная направленность.

Документ разработан по поручению Главы государства в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса. Также принят закон об объемах трансфертов общего характера между республиканским и областными бюджетами, бюджетами городов республиканского значения и столицы на 2026–2028 годы. Прогноз доходов местных бюджетов сформирован с учетом введения в дейст­вие новых Бюджетного и Налогового кодексов.

Итак, согласно базовому сценарию, рост реального ВВП в 2026 году составит 5,4%, а среднегодовой показатель за три года – 5,3%. По оценке Правительства, прогноз подтверждает поступательное и сбалансированное развитие экономики, основанное на инвестициях и внутреннем спросе.

Главный финансовый документ предстоящей трехлетки нацелен на производительность и ценовую стабильность. Как напомнили члены экономического блока Кабмина, Президентом поставлена задача перейти от количественного роста к качественному, то есть сосредоточиться на повышении производительности и благосостояния граждан. Представленный макропрогноз на 2026–2028 годы увязывает темпы и качество. При этом акцент в росте ВВП смещен на обрабатывающую промышленность, строительство, транс­порт, сельское хозяйство и расширение экспорта до 83,7 млрд долларов.

Ключевой критерий качества – стабилизация цен и эффект для людей. Прог­ноз инфляции предполагает снижение с 9–11% в 2026 году, до 5–7% к 2028-му. В связке с инвестициями в производство, логистику и человеческий капитал это означает переход к модели, где главные индикаторы не только ВВП и объемы, но и реальное улучшение качества жизни: доступность услуг, продуктивная занятость и устойчивость доходов.

Рост ВВП будет обеспечиваться не за счет внешней конъюнктуры, а за счет внутренних источников: инвестиций, диверсификации и повышения производительности.

В прогнозе экономического развития – акцент на реальный сектор и новые точки роста. Это подтверждает, что экономика смещается от сырьевой зависимости к созданию добавленной стоимости в несырьевых отраслях, что укрепляет устойчивость модели роста.

Как уже было сказано, главный акцент нового прогноза – самодостаточность бюджета без избыточного использования средств Национального фонда. Уже в 2026 году республиканский бюджет обеспечен собственными доходами на 73,4%, а к 2028 году этот показатель вырас­тет до 83,5%. Это говорит о сокращении зависимости от нефтяных поступлений и укреплении финансовой дисциплины.

Обсуждая законы, депутаты подняли ряд вопросов. Так, мажилисмен Берик Бейсенгалиев попросил представить меры, предусмотренные Правительст­вом для поддержания устойчивости экономики, недопущения спада в реальном секторе и сохранения занятос­ти населения.

Премьер-министр Олжас Бектенов отметил, что Кабмин придерживается консервативного подхода при планировании бюджета. За последние три года наша экономика показывает стабильный рост: в 2023 году – 5,1%, в 2024-м – 5%. В текущем году темпы роста также высокие. В целом средний темп роста мировой экономики составляет 3%.

– Мы, как Правительство, в рамках реализации поручений Президента прилагаем все усилия для обеспечения стабильного, динамичного роста экономики. Как вы знаете, по линии холдинга «Байтерек» запущена масш­табная программа на общую сумму 8 триллионов тенге, направленная на запуск важных инфраструктурных и индустриальных проектов. В портфеле есть и другие комплексные меры. Думаем, что их принятие обеспечит соответствующие темпы развития, – сказал глава Кабмина.

Он также сообщил, что в этом году будет запущено в общей сложности 190 промышленных проектов, общая стои­мость которых превысит 1,5 трлн тенге. Если говорить обо всех отраслях, то на сегодня реализуется 1 681 крупный проект. В рамках данных проектов создано около 40 тыс. постоянных рабочих мест.

– Наряду с ростом для нас очень важна макроэкономическая стабильность. Преж­де всего необходимо принимать меры по сдерживанию инфляции. По итогам сентября уровень инфляции составил 12,9 процента. На наш взгляд, это очень высокий показатель, его необходимо снижать. Совместно с Национальным банком разрабатываем соответствующий план мероприятий. По его готовности в ближайшее время опубликуем документ для общественности. Учитывая все эти факторы, считаем, что показатели запланированного темпа развития находятся в оптимальном балансе, – отметил Премьер-министр.

Открытость и прозрачность

В ходе обсуждения депутаты также выразили обеспокоенность снижением дивидендов в госбюджет от нацкомпаний. В свою очередь Олжас Бектенов подчеркнул, что нацкомпании направляют большие суммы на реализацию крупных инвестиционных и социальных проектов в регионах, а что касается прозрачности расходования средств, то этот момент сегодня обеспечен действую­щим законодательством.

– Вопросы открытости расходования тех средств, которые нацкомпании расходуют, вливают в экономику, он, на наш взгляд, обеспечен. Вы знаете, что в рамках принятого в этом году нового Бюджетного кодекса Правительством совместно с депутатами включена норма о том, что норма от выплаты дивидендов должна от каждой нацкомпании составлять не менее 50 и до 70 процентов. Раньше этой нормы не было. Этот предел устанавливался постановлением Правительства. Мы считаем, что это серьез­ный шаг к открытости, подот­четности, повышению парламентского контроля за расходованием средств нацкомпаний, – сказал он.

Те же средства, что остаются в распоряжении нацкомпаний, также расходуются открыто, согласно установленным законом процедурам есть правила закупок, и эта информация прилагается к отчету об исполнении республиканского бюджета.

– Парламентарии и общество имеют возможность изучить эту информацию, проконтролировать, задать вопросы и внести коррективы. Что касается конкретно тех сумм, о которых вы говорили, действительно, эта сумма – разница в дивидендах, которая в госбюджет будет поступать, сформировалась за счет фонда «Самрук-Қазына». Но здесь хотел бы привести ряд цифр: фонд как ключевой государственный институт развития реализует очень масштабную инвестицион­ную программу, которая оценивается в 53 триллиона тенге. Огромные суммы. Конечно, фонд вынужден не только свои средства вкладывать, чтобы реализовать эту инвестпрограмму, но и заимствовать на рынке, что мы считаем нормальным, – подчеркнул глава Правительства.

Он также напомнил, что помимо инвестиционной программы «Самрук-Қазына» реализует ряд социальных проектов в различных регионах страны. Для примера: только на строительство объектов здравоохранения в различных регионах направляется 550 млрд тенге, на строительство арендного жилья во всех регионах страны выделено 272 млрд тенге.

– Это очень серьезные инвестиции, поэтому мы считаем, что решения по дивидендам фонда «Самрук-Қазына» с учетом тех факторов, о которых я сказал, достаточно взвешенные и обоснованные, – отметил Премьер-министр.

По традиции не обошли народные избранники и проблему внешнего долга Казахстана и обслуживания займов. Мажилисмен Олжас Нуралдинов констатировал, что государство все чаще берет новые займы, чтобы погашать старые долги. За ближайшие три года планируется привлечь еще 24 трлн тенге. И в итоге к 2028 году госдолг может увеличиться вдвое и составить уже 57 трлн, а это означает, что будут и расти расходы на обслуживание этих заимствований. Он поинтересовался, какие меры принимаются, чтобы восстановить баланс между заимствованиями, доходами и реальными возможностями бюджета.

Министр финансов Мади Такиев в свою очередь ответил, что госдолг в размере 33,5 трлн тенге, если рассмат­ривать его в разрезе ВВП, составляет 22,2%. Установленный же лимит по этой статье – 32%.

– Основная часть госдолга – 76 процентов – это наши заимствования на внутреннем рынке. Мы их берем для покрытия дефицита бюджета. 24 процента – это у нас внешние рынки, они идут на финансирование инфраструктурных проектов и так далее, – пояснил он.

Что касается принимаемых мер, то Правительство намерено снижать дефицит бюджета с 2,5% в следующем году до 0,9% в последующем.

– Соответственно, чем больше будем снижать дефицит, тем меньше будем заимствовать. Тем самым мы придем к снижению госдолга плюс с большим подспорьем, доходной частью станет новый Налоговый кодекс, который будет работать со следующего года. В его рамках мы ожидаем дополнительные поступления, – пояснил министр.

Он добавил, что также принимается ряд системных мер. К примеру, ведется работа, чтобы бумаги Минфина могли быть вовлечены в международные фонды и имели международные индексы.

По-прежнему социальная направленность

Комментируя обсуждение, спикер Мажилиса Ерлан Кошанов подчеркнул: Правительство должно учесть все высказанные замечания и предложения. Он с удовлетворением отметил, что в бюджете по-прежнему сохраняется социальная направленность.

– Помощь людям была и остается в приоритете. Значительные средства будут направлены на строительство и реконструкцию школ, больниц, объектов культуры и спорта. Кроме того, расширяются меры поддержки реального сектора экономики. В том числе через возвратное финансирование холдинга «Байтерек» для новых инвестиционных проектов в регионах. Это создаст условия для устойчивого экономического роста и занятости. Поэтому данный вопрос нашел поддержку со стороны всех фракций и депутатов, – сказал он.

Вместе с тем глава Мажилиса отметил, что в финансировании регионов остаются определенные вопросы. В проекте респуб­ликанского бюджета объем субвенций регионам на 2026 год снижен на 700 млрд тенге по сравнению с текущим годом и составит 5,1 трлн. Расходы на развитие снижены до уровня 1,7 трлн тенге.

Как следствие, в 2026 году не предус­мат­ривается финансирование новых проектов, все средства будут направляться только на продолжающиеся проекты.

– В таких условиях важно, чтобы Правительство при дальнейших корректировках бюджета изыскивало резервы для оказания поддержки регионам в реализации значимых проектов. Депутатский корпус намерен внимательно следить и осуществлять мониторинг хода этой работы. Главное – мы должны понимать, что все наши действия должны быть направлены на практическое воплощение принципа Главы государства «сильный регион – сильная страна», – отметил спикер.