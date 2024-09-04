Мажилис взял в работу проект нового Налогового кодекса

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Как напомнила депутат Татьяна Савельева, сроки принятия документа перенесены на 2025 год. Проект Налогового кодекса состоит из 822 статей и он ставит на утрату действующий Налоговый кодекс и закон, который ввел его в действие.

«Проектом кодекса предлагается дифференциация ставок КПН для налогоплательщиков некоторых отраслей; расширение налоговых вычетов для развития обработки и стимулирования реинвестирования прибыли на модернизацию; сокращение количества налогов и других обязательных платежей в бюджет; оптимизация всех специальных налоговых режимов; пересмотр подходов по мониторингу и анализу предоставления налоговых льгот; меры, способствующие совершенствованию налогового администрирования», - пояснила Савельева.

Напомним, в своем Послании Касым-Жомарт Токаев отметил, что новый Налоговый кодекс призван перезагрузить существующую систему. Кодекс должен быть нацелен на выстраивание принципиально нового налогового администрирования на основе доверия к налогоплательщикам. Его положения должны быть понятными для всех экономически активных граждан, чтобы исключить возможности различного толкования норм.

Он также указал, что благодаря введению розничного налога бизнес стал выходить из тени, уменьшилось дробление.

«Но под данный режим должны подпадать предприниматели, которые работают преимущественно с населением», - сказал глава государства.

Ранее в правительстве рассказали, какие новшества содержит новый проект Налогового кодекса.