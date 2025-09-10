Мажилисмен Назаров поздравил маму с днем рождения во время пленарного заседания

Мажилис
133
Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

Этот без сомнения трогательный момент произошел после того, как депутату Назарову вице-спикер Мажилиса Дания Еспаева предоставила слово для озвучивания депутатского запроса

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Депутат Мажилиса Ардак Назаров поздравил с Днем рождения свою маму прямо во время пленарного заседания Мажилиса, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

«Сегодня день рождения моей мамы - я хотел бы поздравить свою маму. Поздравляю вас, мама! Вы являетесь настолько нежной женщиной! И вместе с моим отцом хочу пожелать, чтобы вы всегда были счастливы вместе с внуками и детьми (перевод с государственного языка – прим. авт.)», - высказался депутат Назаров.

Далее он озвучил своей депутатский запрос о проблемах армии.

