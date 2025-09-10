Мажилисмен Назаров поздравил маму с днем рождения во время пленарного заседания
133
Этот без сомнения трогательный момент произошел после того, как депутату Назарову вице-спикер Мажилиса Дания Еспаева предоставила слово для озвучивания депутатского запроса
Депутат Мажилиса Ардак Назаров поздравил с Днем рождения свою маму прямо во время пленарного заседания Мажилиса, сообщает корреспондент Kazpravda.kz
«Сегодня день рождения моей мамы - я хотел бы поздравить свою маму. Поздравляю вас, мама! Вы являетесь настолько нежной женщиной! И вместе с моим отцом хочу пожелать, чтобы вы всегда были счастливы вместе с внуками и детьми (перевод с государственного языка – прим. авт.)», - высказался депутат Назаров.
Далее он озвучил своей депутатский запрос о проблемах армии.