Мажилисмен посетил аккумуляторный завод в Талдыкоргане

Мажилис
83
Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

В рамках рабочей поездки в область Жетысу депутат Мажилиса, руководитель партийной фракции "Ак жол" Азат Перуашев ознакомился с производственным процессом на недавно открытом современном заводе по выпуску промышленных аккумуляторов «ASMA Industrial» в Талдыкоргане, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Мажилиса РК

Завод «ASMA Industrial» – важный инвестиционный проект для области Жетысу. В него инвестированы свыше 3 млрд тенге, созданы 180 новых рабочих мест. На предприятии производятся аккумуляторы, применяемые в электротехнике, энергетике, телекоммуникациях, возобновляемых источниках энергии для накопления электрической энергии. Используются они также для запуска двигателей автомобилей и тепловозов, являясь основным и резервным источником питания.

«Нам необходимо поддерживать новые технологии. Если мы хотим построить государство, соответствующее современным требованиям, нужно реализовывать экономические проекты и запускать такие заводы. Подобные производства особенно необходимы нашей стране», – отметил Азат Перуашев.

В ходе осмотра депутат поднял вопросы о поставках сырья, налогообложении и по ряду других тем. Генеральный директор завода Серикбай Ажмагамбетов сообщил, что проблем в этом направлении нет, поставки осуществляются вовремя.

В дальнейшем предприятие планирует выпускать до 210 тыс. единиц продукции в год. Параллельно ведутся работы по расширению завода, что позволит увеличить объём производства до 300 тыс. единиц в год. По этому показателю в странах СНГ подобные заводы действуют только в Казахстане и России. Для наращивания производственных мощностей на заводе будет построен дополнительный корпус. Это позволит увеличить объёмы выпуска продукции и укрепить позиции предприятия на рынке.

#мажилис #депутат #регион

Популярное

Все
В режиме открытого неба
Оставили без квартир и денег
В Астане соберутся библиотекари со всего мира
Школа имени Абая готовится к новоселью
Стартовали республиканские командно-штабные учения «Қалқан-2025»
Убирают хлеб, заготавливают корма
Качество и сроки выполнения работ под строгим контролем
Растет спрос на газ
Оступившимся помогает служба пробации
Минздрав призывает казахстанцев проходить ежегодные скрининги
Отходы дешевле купить... за границей
Где родился Конек-Горбунок
Более 5 тыс. человек покинули свои дома из-за пожаров в Испании
Юридические консультанты: от семейных споров до судебных тяжб
Агрохимия на страже урожайности
Всегда на связи!
Знак уважения молодым талантам
Колокольная симфония
Попались, красавчики!
Главный принцип – человекоцентричность
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Незаконные постройки снесут в Уральске
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Модернизация на особом контроле
В Павлодаре откроют первую комфортную школу
Молодой парень утонул на озере Алаколь - ВИДЕО
Всеобщее декларирование в Казахстане: кого оно касается и что изменилось?
День строителя
Джей Ло в Алматы: что важно знать перед концертом
Этнический казах из Франции представил в Париже парфюм Kiz Jibek
Министр проверил обеспечение аграриев поливной водой
Акчулаков доложил Президенту о работе и планах Ассоциации инвесторов
На побережье Алаколя появится оздоровительный комплекс
Путин рассказал Токаеву об итогах беседы со спецпосланником Президента США
Пять бронзовых медалей завоевали казахстанки на молодежном ЧА по боксу
Продолжается активная борьба с кибермошенничеством
Участников свадебного кортежа наказали в Туркестанской области
Опубликованы имена обладателей государственных образовательных грантов
Новый Налоговый кодекс: как государство снижает административную нагрузку на бизнес
Шаг в развитии местной экономики
В Караганде подорожает проезд в автобусе
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и законы Республики Казахстан          по вопросам введения его в действие
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
В Астане сгорел рынок «Big Шанхай»
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Асфальтобетонный завод строят в Сатпаеве
Сильные дожди накроют Казахстан
Амангельды Нугманов: Защита прав человека – ключевой ориентир в работе полиции
Сенатор Амангельды Нугманов ознакомился с инициативами в сфере высшего образования в Актобе
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Более полумиллиарда тенге выделили на ремонт столетней дороги в ВКО
Сенаторы обсудили с военными Жетысу реализацию закона о территориальной обороне
​​​​​​​Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства Республики Казахстан
Сенатор Алибек Наутиев высказался о развитии рыбной промышленности в Атырауской области
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики

Читайте также

Депутат Мажилиса проверил состояние дорог в Улытауской обла…
Глава Мажилиса выступил на Всемирной конференции спикеров п…
Работа центра для пожилых людей заинтересовала мажилисмена
В ущелье Аюсай дан старт проекту «Алатау аманаты»

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]