В рамках рабочей поездки в область Жетысу депутат Мажилиса, руководитель партийной фракции "Ак жол" Азат Перуашев ознакомился с производственным процессом на недавно открытом современном заводе по выпуску промышленных аккумуляторов «ASMA Industrial» в Талдыкоргане, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Мажилиса РК

Завод «ASMA Industrial» – важный инвестиционный проект для области Жетысу. В него инвестированы свыше 3 млрд тенге, созданы 180 новых рабочих мест. На предприятии производятся аккумуляторы, применяемые в электротехнике, энергетике, телекоммуникациях, возобновляемых источниках энергии для накопления электрической энергии. Используются они также для запуска двигателей автомобилей и тепловозов, являясь основным и резервным источником питания.

«Нам необходимо поддерживать новые технологии. Если мы хотим построить государство, соответствующее современным требованиям, нужно реализовывать экономические проекты и запускать такие заводы. Подобные производства особенно необходимы нашей стране», – отметил Азат Перуашев.

В ходе осмотра депутат поднял вопросы о поставках сырья, налогообложении и по ряду других тем. Генеральный директор завода Серикбай Ажмагамбетов сообщил, что проблем в этом направлении нет, поставки осуществляются вовремя.

В дальнейшем предприятие планирует выпускать до 210 тыс. единиц продукции в год. Параллельно ведутся работы по расширению завода, что позволит увеличить объём производства до 300 тыс. единиц в год. По этому показателю в странах СНГ подобные заводы действуют только в Казахстане и России. Для наращивания производственных мощностей на заводе будет построен дополнительный корпус. Это позволит увеличить объёмы выпуска продукции и укрепить позиции предприятия на рынке.