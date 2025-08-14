Депутат Мажилиса от ОСДП Наурыз Сайлаубай встретился с предпринимателями, работающими на пляже №6 Капчагайского водохранилища. На встрече обсуждались вопросы благоустройства прибрежной зоны, модернизации инфраструктуры и защиты прав бизнеса, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Мажилиса РК

В обсуждении приняли участие аким города Конаева Асхат Бердиханов, представители палаты предпринимателей «Атамекен», предприятия «Жасыл Кала», предприниматели.

Наурыз Сайлаубай отметил важность развития туристического потенциала Капчагайского водохранилища совместно с представителями бизнеса.

«Мы будем добиваться того, чтобы прибрежная зона развивалась не за счёт ущемления прав предпринимателей, а в партнёрстве с ними. Интересы людей, вкладывающих свои силы и средства в развитие туризма, должны быть защищены», – отметил депутат.

Один из инициаторов встречи, предприниматель Камбар Байкенов заявил, что сферой туризма должна управлять соответствующая структура.

«Туризм – это отдельное направление, требующее своей стратегии и подходов. Этот вопрос должен курировать отдел туризма, а не ЖКХ. Только так мы сможем системно развивать прибрежную зону и привлекать туристов», – подчеркнул бизнесмен.

Предприниматели рассказали о главных проблемах: отсутствии инженерных коммуникаций, необходимости комплексного благоустройства и случаях административных ограничений. Представители акимата и профильных ведомств выразили готовность решать эти вопросы совместно.

По итогам встречи было принято решение о подготовке плана развития пляжа №6 к концу текущего сезона.