Мажилисмен встретился с пострадавшими от паводков в Атырауской области

Депутат Мажилиса, член фракции партии «Ауыл» Анас Баккожаев в рамках поездки в Атыраускую область встретился со специалистами в области сельского хозяйства и крестьянами Махамбетского района, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса

Фото: Мажилис РК

Депутат ознакомился с состоянием домов и хозяйств жителей Махамбетского района после весенних паводков. Он выслушал вопросы пострадавших и отметил, что всем будет оказана помощь в восстановительных работах.

Далее Анас Баккожаев посетил КГУ «Махамбетское учреждение по охране лесов и животного мира», в котором работают 29 членов партии «Ауыл». Там он встретился с сотрудниками коллектива, ознакомился с их работой.

В рамках встречи депутат принял участие в собрании первичной организации, созданной в данном учреждении по инициативе Атырауского областного филиала партии «Ауыл».