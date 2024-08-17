Мажилисмен встретился с пострадавшими от паводков в Атырауской области

Депутат Мажилиса, член фракции партии «Ауыл» Анас Баккожаев в рамках поездки в Атыраускую область встретился со специалистами в области сельского хозяйства и крестьянами Махамбетского района, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса
Депутат ознакомился с состоянием домов и хозяйств жителей Махамбетского района после весенних паводков. Он выслушал вопросы пострадавших и отметил, что всем будет оказана помощь в восстановительных работах.
Далее Анас Баккожаев посетил КГУ «Махамбетское учреждение по охране лесов и животного мира», в котором работают 29 членов партии «Ауыл». Там он встретился с сотрудниками коллектива, ознакомился с их работой.
В рамках встречи депутат принял участие в собрании первичной организации, созданной в данном учреждении по инициативе Атырауского областного филиала партии «Ауыл».
«По инициативе нашего президента повышена заработная плата работников лесного хозяйства. Выделяется финансирование на решение других вопросов. Сегодня вы обеспечены всей необходимой техникой, пожарным депо. Теперь ждем от вас качественной работы, – сказал он, обращаясь к новым партийцам.