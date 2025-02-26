Мажилисмены предлагают ввести запрет на операции по смене пола

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В депутатском запросе мажилисмен Магеррам Магеррамов напомнил о том, что глава государства неоднократно высказывался о формировании правильных ценностей, взглядов и убеждений граждан.

«Принимая во внимание богатую историю нашей страны, ее самобытность, сохраненную предками, доставшиеся нам в наследство культурные и традиционные ценности, возникает вопрос о приемлемости для нас изменения половой принадлежности для лиц с расстройствами половой идентификации. Согласно Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» лица с расстройствами половой идентификации, достигшие 21 года, дееспособные, кроме лиц с психическими, поведенческими расстройствами имеют право на смену пола. Однако, само понятие «лицо с расстройством половой идентификации» уже предполагает наличие у данного лица какого-то нарушения. Судя по тому, что у данных лиц нет физических аномалий, обоснованно предположить, что расстройство есть либо в психике, либо в поведении. Соответственно нельзя оправдать гормональное и хирургическое вмешательства в здоровое тело человека с расстройствами психического и/или поведенческого аспекта, и приводить его тело в состояние, которое по мнению человека с диагнозом «расстройство» отвечает его искаженным реалиям», — прокомментировал он.

Депутаты от НПК считают, что правительству следует ответить на следующие вопросы:

– Как был реализован национальный проект «Здоровая нация» при наличии коллизии между здравым смыслом и разрешением делать из мужчины женщину, а из женщины - мужчину путем хирургической коррекции пола?

– Почему поведенческое/психическое расстройство лечится в РК хирургическим путем?

– Сколько было сделано операций по смене пола? Сколько из этих лиц изъявили желание обратно сменить пол?

– Сколько людей сегодня подали заявление на смену пола?

– Не идут ли такие манипуляции в разрез главному медицинскому принципу «Не навреди» и нравственному здоровью нации?