В городе Талгар Алматинской области строительство магистрального водовода, начатое четыре года назад, до сих пор не завершено, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Мажилиса РК

В связи с этим депутаты Мажилиса, члены фракции партии AMANAT Максим Рожин и Данияр Каскарауов посетили город, чтобы на месте разобраться в сложившейся ситуации.

Проект магистрального водораспределительного сооружения должен стать ключевой системой подачи воды в Талгар. После его ввода в эксплуатацию планировалось снизить нагрузку на изношенные водопроводные сети и устаревшую инфраструктуру, обеспечив городу стабильное и достаточное водоснабжение. Однако из-за незавершенного строительства Талгар по-прежнему зависит от старой системы водоснабжения.

По словам члена фракции партии AMANAT Максима Рожина, строительство нового водораспределительного объекта было начато четыре года назад, однако из-за отсутствия полного финансирования работы так и не были завершены в установленные сроки.

- В настоящее время в городе функционируют резервуары общей емкостью 4300 кубометров, что является недостаточным, особенно в летний период. После полного запуска новой системы дополнительный объём подачи воды составит еще 7600 кубометров в сутки, что позволит существенно повысить надежность водоснабжения. В рамках проекта построены четыре резервуара, однако лаборатория контроля качества воды до настоящего времени не завершена: основное оборудование в ней отсутствует из-за недостаточного финансирования, - отметил депутат.

Проект, рассчитанный на обеспечение питьевой водой порядка 50 тысяч жителей, имеет общую стоимость 4,6 млрд тенге. При этом около 1,7 млрд тенге, необходимых для полного завершения строительства, до сих пор не выделены из бюджета. Эти средства предусмотрены для приобретения оборудования для хлорирования воды, лабораторных приборов и основных технологических установок.

- Отсутствие данного оборудования не позволяет ввести объект в эксплуатацию. Речь идет не только о завершении строительства, но и о качестве питьевой воды, а также безопасности населения. Завершение объекта запланировано на июль 2026 года и для соблюдения сроков основные материалы и оборудование необходимо приобрести уже сейчас. В противном случае проект может подорожать, а сроки его реализации - быть сорваны. Поэтому мы поднимаем вопрос о безотлагательном выделении недостающих средств из областного бюджета, - подчеркнул Максим Рожин.

Незавершенное строительство продолжает оказывать серьезную нагрузку на городскую систему водоснабжения. В летний период в Талгаре снижается давление воды, а в ряде районов подача питьевой воды осуществляется лишь в определенные часы.

Житель города Талгар Ахат Солтанкулов отметил, что проблема водоснабжения остается крайне актуальной для местных жителей.

- Летом ситуация становится особенно тяжелой. В девятиэтажных домах вода просто не поднимается на верхние этажи - давления нет. Бывают дни, когда открываешь кран и ждешь, а воды так и нет. В еще более сложном положении находятся дачные массивы сел Кендала и Акдала. Город растет, строятся новые дома, а система водоснабжения осталась прежней. Мы уже устали ждать и надеемся, что водовод наконец достроят и запустят, - сказал он.

Депутаты Мажилиса заявили, что будут держать строительство магистрального водораспределительного сооружения под постоянным контролем, рассматривая его как социально значимый и стратегический для города проект.