МЧС предупредил о возможном сходе лавин

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций специалисты Казселезащиты МЧС Казахстана проводят постоянный мониторинг и обследование лавиноопасных участков в горных районах страны, передает Kazpravda.kz 

Фото: МЧС

С начала лавиноопасного периода 2025–2026 годов зарегистрирован 61 самопроизвольный сход снежных лавин в Алматы, Алматинской, Жамбылской областях.

 Для обеспечения безопасности проведено 79 профилактических спусков снежных лавин в г. Алматы, Алматинской, Восточно-Казахстанской областях.

 В настоящее время в горных районах юга и юго-востока страны, а также в горах Восточно-Казахстанской области сохраняется лавиноопасная обстановка. В горах Алматинской области и области Жетісу высота снежного покрова местами достигает 1,4 м., что вдвое превышает норму.

 По прогнозу «Казгидромет», 6–8 марта в горных районах Алматинской, Туркестанской и Восточно-Казахстанской областей ожидаются сильные осадки в виде снега и метели. В связи с неустойчивым состоянием снежного покрова сохраняется высокая вероятность самопроизвольного схода снежных лавин.

МЧС рекомендует при объявлении штормовых предупреждении о лавинной опасности воздержаться от посещения горных районов, а также избегать выхода на крутые заснеженные склоны из-за риска провоцирования схода снежных лавин.

