В связи с ухудшением погодных условий, метелью, гололедом, сильным ветром и нулевой видимостью, спасателями МЧС за прошедшие 10 дней (с 11 по 20 февраля 2026 года) спасено и эвакуировано 145 человек, из них 17 детей, а также 48 автомашин были вызволены из снежных заносов, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

Фото: gov.kz

Проводилось информирование населения об ухудшении погодных условий и закрытии автодорог путем доведения штормовых предупреждений, рассылки СМС, интернет-ресурсов МЧС, территориальных подразделений и социальных сетей. В проведении аварийно-спасательных и поисково-спасательных работ участвовали спасатели и полицейские.

Сотрудники МЧС активно патрулируют сложные участки дорог на технике высокой проходимости, проверяя наличие застрявших автомобилей и оказывая необходимую помощь. Спасатели продолжают работать в круглосуточном режиме, оказывая помощь населению и обеспечивая безопасность на автодорогах.

МЧС Казахстана призывает граждан соблюдать меры предосторожности, следить за штормовыми предупреждениями и не выезжать в дальние поездки при неблагоприятных погодных условиях. Жителям сельской местности рекомендуется воздерживаться от длительных пеших прогулок в условиях ухудшения погоды.