Еще совсем недавно, на момент образования области, статистика выглядела скромно: газом было обеспечено всего пять населенных пунктов (27% населения). Однако за короткий срок регион совершил настоящий рывок. На сегодняшний день доступ к голубому топливу получили жители уже 110 населенных пунктов (67%).

– Темпы работ не снижаются. Уже к концу текущего года магистральный газопровод охватит еще 16 населенных пунктов на участке Панфилов – Кербулак – Талдыкорган, доведя показатель газификации до 72 процентов, – отметил глава региона.

Важным событием стал недавний ввод в эксплуатацию магистрального газопровода Талдыкорган – Ушарал, построен­ного по поручению Президента страны. Это открывает новые возможности для отдаленных районов.

Планы на ближайшую трехлетку амбициозны. Сейчас полным ходом идет проектирование газораспределительных сетей для 84 населенных пунк­тов Аксуского, Сарканского и Алакольского районов.

– Строительные работы планируем завершить в 2027 году. Согласно региональной схеме, газ придет в 210 населенных пунк­тов. Это значит, что 91 процент жителей области, или более 633 тысяч человек, будут обеспечены экологически чистым топливом, – подчеркнул Бейбит Исабаев.

Чтобы в домах всегда было теп­ло, а давление в трубах оставалось стабильным, регион внедряет новые технические решения. Наращивание пропускной способности магистрали Алматы – Талдыкорган стало требованием времени. Сейчас разрабатывается документация на строительство второй нитки газопровода (лупинга) от станции Казыбек бека до Сарыозека.

Лупинг – это параллельный участок трубы, который прокладывается рядом с основным газопроводом. Он позволяет увеличить пропускную способность, снизить потери давления и сократить количество дорогостоящих компрессорных станций.

За сухими цифрами отчетов стоят живые эмоции людей. Для жителей отдаленных сел приход газа – не просто удобство, а кардинальное изменение качества жизни. Больше не нужно заготавливать дрова, таскать тяжелые ведра с углем и выносить золу.

Жительница села Кызылтоган Коксуского района Жибек Кырыкбаева не скрывает радости:

– Я пятьдесят лет назад вышла замуж в Кызылтогане, с тех пор здесь и живу. Аул стал для меня родным, каждому новшеству искренне радуюсь. Сейчас подали природный газ, и первая мысль у меня — хоть одной заботой у наших женщин будет меньше, не надо будет отапливать дома углем.

Газификация региона продолжается, превращая мечты о комфортном быте в повседневную реальность для сотен тысяч людей.