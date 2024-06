Медеплавильный завод стоимостью $1,5 млрд построят в Казахстане

Премьер-Министр Олжас Бектенов и председатель Совета директоров China Nonferrous Metal Mining Co. Ltd. Си Чжэнпин обсудили сотрудничество в медной отрасли, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: пресс-служба правительства

Результатом встречи стало подписание в присутствии премьер-министра Олжаса Бектенова соглашения о строительстве медеплавильного завода мощностью 300 тыс. тонн меди в год.

Соглашение подписано между ТОО «KAZ Minerals Smelting», которое выступает в роли заказчика, компанией China Nonferrous Metal Industry’s Foreign Engineering and Construction Co., Ltd. (NFC) – в качестве поставщика услуг по проектированию и закупу технологического оборудования, и ТОО «NFC Kazakhstan» – подрядчиком строительных и пусконаладочных работ.

Завод будет построен вблизи поселка Актогай в области Абай. Источником сырья станет медный концентрат Бозшакольского и Актогайского ГОКов, обогатительных фабрик ТОО «Востокцветмет». По итогам строительства завода будет создан кластер, объединяющий один из крупнейших в мире медных рудников и современное медеплавильное производство. Проект, предварительной стоимостью $1,5 млрд, создаст более 1000 новых рабочих мест. Ввод в эксплуатацию планируется до конца 2028 года.

Высокотехнологичное предприятие по выпуску продукции высокого передела станет крупнейшим в республике. Применяемые технологии в области медеплавильного производства соответствуют мировым экологическим стандартам.

Предприятие обеспечит внутренние потребности рынка в переработке медесодержащего сырья и катодной меди. Следует отметить, что катодная медь широко используется в электроэнергетике, машиностроении и других промышленных отраслях. Кроме того, на новом заводе планируют выпускать рафинированное золото, серебро и серную кислоту.

«Глава государства поставил задачу по устойчивому экономическому росту. Строительство нового медеплавильного завода - это крупный индустриальный проект, который позволит увеличить переработку медного сырья, добываемого в стране, и внесет большой вклад в экономику нашей страны. Медная отрасль является одним из приоритетных секторов нашей промышленности и для нас очень важно его динамичное развитие», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Справочно: China Nonferrous Metal Industry’s Foreign Engineering and Construction Company Ltd («Non Ferrous China») – это контролируемая государством компания, чьи акции котируются на Шэньчжэньской фондовой бирже. Участвует в международных проектных подрядах и разработке ресурсов цветных металлов. NFC была первой китайской компанией, инвестировавшей в горнорудные активы по добыче и переработке цветных металлов за пределами Китая, также владеет горнорудными проектами в самой КНР. Ведет деловую деятельность в более чем 20 странах мира. NFC была ведущим подрядчиком на проектах KAZ Minerals – Бозшаколь, Актогай и Бозымчак.